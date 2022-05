El creixement de Cherta a Miranda

L’estiu passat es va tancar de cop i, segurament no pas de la millor manera, una etapa de més d’una dècada al Girona. Amb el parèntesi d’uns mesos a l’Horta, Jofre Cherta va posar punt final a la seva trajectòria vestit de blanc-i-vermell amb l’espina de no haver-se pogut estrenar en partit oficial malgrat haver fet una pretemporada i entrat a unes quantes convocatòries amb Juan Carlos Unzué i Pep Lluís Martí. La vida i el futbol no s’acaben al Girona i Cherta, de 21 anys, ha guanyat experiència i competitivitat enguany al filial del Mirandés. Indiscutible per a l’entrenador, el migcampista de Santa Cristina d’Aro s’ha quedat a les portes de la final per l’ascens a 2a RFEF després de perdre la penúltima ronda contra el Tordesillas. Ara, ja a Girona no té clar si serà dissabte a Montilivi. Tampoc de qui anirà a favor. «M’és igual qui guanyi, la veritat. L’etapa aquí es va acabar. El Girona s’ho juga tot i juga a casa i potser té més opcions», explica.

Cherta va un balanç «molt bo» de la seva primera experiència lluny de casa. «Més o menys em temia que no continuaria al Girona. Sap greu perquè és on he crescut i ho he après tot. Tot i això, anar-me’n m’ha permès viure experiències noves i conèixer un futbol nou», detalla. A Miranda, Cherta ha col·leccionat molts minuts a 3a RFEF i s’ha quedat a les portes de l’ascens després d’eliminar l’Ávila a la primera ronda. «Contra el Tordesillas se’ns va escapar per poc», lamenta Cherta que ha viscut a Miranda amb Xavi Manrique, que fitxat de l’Espanyol B. El salt al primer equip del Mirandés, de Segona Divisió, li ha quedat lluny i no ha estat mai un dels fixos per entrenar-hi habitulament o completar convocatòries en casos de lesions. Tot i això, sí que s’ha entrenat algun cop quan Lolo Escobar n’era l’entrenador. «No he tingut la sort d’entrar en dinàmica total, però entrenant-m’hi m’hi sentia bé», explica. Amb Joseba Etxeberria, l’actual entrenador, el cristinenc no ha tingut cap oportunitat d’estar amb els grans. Cherta, que acaba contracte aquest 30 de juny, té clar que el Mirandés no vindrà de vacances a Montilivi dissabte. «Han fet una gran temporada i continuaran competint segur per guanyar el màxim de partits possibles», assegura.