Yassine Bounou: De Montilivi a guanyar el premi Zamora de Primera

Tenia només 25 anys quan va decidir acceptar la proposta que li arribava des de Montilivi. Yassine Bounou n’havia tingut prou amb dos anys a Saragossa i creia que havia arribat el moment de canviar d’aires. El temps dirà que aquella decisió va ser del tot encertada. Pel que va viure a Girona, però sobretot per tot el que ha col·leccionat després. Ara, amb 31 anys, pot presumir de ser titular a la Primera Divisió amb el Sevilla, d’haver disputat la Lliga de Campions i de ser campió de la Lliga Europa. A una bona colla d’èxits col·lectius li’n suma ara un d’individual: és el nou Zamora. El primer guardó que s’apunta un porter del club andalús al llarg de tota la seva història.

Bounou ha encaixat només 24 gols en els 31 partits de Lliga que ha disputat aquesta temporada, amb un coeficient de 0,77. En 13 ocasions ha deixat la seva porteria a zero al llarg de 2.790 minuts. Temps que ha utilitzat, entre d’altres coses, per comptabilitzar un total de 95 aturades i dues assistències. Ha parat un penal i el 44,75 % de les seves passades en llarg han estat completades amb encert. Amb ell sota pals, el Sevilla ha aconseguit 14 victòries i 13 empats, i només ha lamentat 4 derrotes. Són alguns dels números que l’acrediten com el millor porter de la categoria. El mateix que va viure un primer any irregular a Montilivi, alternant la titularitat amb René Román, però celebrant l’ascens a l’elit sota les ordres de Pablo Machín. A Primera, amb el Girona, s’hi va estar dues temporades i sempre va atrapar la barrera dels 30 partits per curs. Fins i tot va passar per davant de Gorka Iraizoz, un porter amb molta més experiència. L’estiu del 2019, sense ganes de tornar a jugar a Segona, es va deixar seduir per la proposta del Sevilla. I allà que hi continua. Equip amb el qual ha disputat més d’un centenar de partits i on se sent molt estimat. «No pot haver guanyar aquest premi ningú millor que Bounou perquè el representa la paraula equip. És un trofeu individual de sentiment col·lectiu molt ben adjudicat», deia el seu entrenador, Julen Lopetegui.

Tot i haver nascut a Canadà, els seus orígens marroquins fan que s’hagi convertit en el segon porter africà que aconsegueix guanyar el Zamora a Primera. El primer a fer-ho, el 1997, va ser Jacques Songo’o, del Deportivo de la Corunya. Des que el va guanyar Víctor Valdés el 2012, ara fa una dècada, la resta de vencedors sempre han sigut estrangers. A part de Bounou, també l’han aconseguit el xilè Claudio Bravo, el belga Thibaut Courtois (3 vegades) i també l’eslovè Jan Oblak (5).