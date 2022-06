La gesta a Ipurua: res a perdre i molt a guanyar

La lògica diu que el Girona ho té molt complicat per guanyar aquest vespre l’Eibar a Ipurua (18.30 h / #Vamos), però això no significa que sigui impossible. Després de la derrota per la mínima en l’anada a Montilivi (0-1), els de Míchel Sánchez estan obligats a marcar com a mínim dos gols per passar a la final del play-off d’ascens a Pimera Divisió -sempre que els bascos no vegin porteria. Fins i tot, els serviria marcar-ne un durant els 90 minuts de partit i l’altre a la pròrroga perquè haurien igualat l’eliminatòria i llavors tindrien fins al 120 per buscar la remuntada. «Només hem de guanyar», repetia el tècnic convençut d’assolir-ho. Es tracta d’una gesta que, tenint en compte que dijous passat els gironins van caure malgrat jugar tota la segona part amb un home més per l’expulsió d’Álvaro Tejero i comptar amb el suport de gairebé 9.500 aficionats a l’estadi, serà difícil d’aconseguir. Així doncs, no hi ha res a perdre i sí molt a guanyar. És per això que l’entrenador demanava als seus futbolistes que «s’alliberessin» de la pressió per haver de dur a terme el pla de partit, entenent que, onze mesos després de la seva arribada, la lliçó està més que apresa. Cal ara aplicar-la amb tota l’«ànima» i «passió» del món. S’ha de notar l’«energia» per fer un pas endavant en els últims metres amb la intenció d’inquietar la porteria d’Ander Cantero. Per més que els de Gaizka Garitano intentin defensar-se.

A diferència de l’últim desplaçament a Burgos on Míchel va citar tot l’equip al complet, inclosos els lesionats, per lligar la participació al play-off, aquest cop no ha viatjat tothom a Eibar. L’entrenador va fer una llista de convocats amb 22 futbolistes en la qual van tornar David Juncà i Borja García. El de Riumors i el mitjapunta madrileny estan disponibles, encara que podria ser que el tècnic no els faci sortir d’inici perquè tornen després de superar les seves respectives lesions. En aquest sentit, Míchel podria introduir algun canvi a l’onze titular. No es mourà de sota pals el porter Juan Carlos Martín, com tampoc ho faran els centrals Santi Bueno, Bernardo Espinosa i Juanpe Ramírez. Arnau Martínez també es mantindrà al carril dret, mentre que a l’esquerre hi pot reaparèixer Valery Fernández en detriment de Jairo Izquierdo. El mig del camp estarà comandat per Aleix Garcia i Pol Lozano. I en atac s’haurà de veure si Míchel continua apostant per Samu Saiz o premia els bons minuts de l’altre dia de Pablo Moreno juntament amb Álex Baena i Cristhian Stuani. El Girona tindrà el suport d’un bon grapat de seguidors a Ipurua. Un total de 159 persones van comprar les entrades que tenia a disposició el club de la zona visitant i s’ha organitzat un autobús, a part de tota la gent que hi anirà pel seu compte aprofitant que demà és festiu. Cal tenir en compte que contra l’Eibar a Montilivi van desplaçar-se només 51 aficionats del conjunt basc. Per la seva part, els de Garitano afronten la tornada amb la moral ben alta arran del triomf a Montilivi que va permetre’ls oblidar la garrotada que van endur-se d’Alcorcón i que va deixar-los sense l’ascens directe. Els bascos tindran la baixa per sanció de Tejero, que a Girona va provocar-los un desgast físic important pel fet d’afrontar 45 minuts amb un home menys. Tothom estarà pendent de si avui juga Stoichkov, el seu màxim golejador.