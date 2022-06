«Som un equip que és capaç de guanyar»

La primera final acaba en empat. El Girona no pot marcar el Tenerife. 1 Pol Lozano lluita una pilota en una acció del partit. F

2 Juanpe i Stuani van ser substituïts a la segona part. F

3 Bernardo fa una rematada de cap a l’àrea. F

Seré i conscient que tot està per fer, Míchel Sánchez va reconèixer que havia quedat content amb l’actuació dels seus homes ahir contra el Tenerife (0-0). Espera un partit «similar» en la tornada a Tenerife, però allà sí que els gironins tindran l’obligació de guanyar per aconseguir el somiat ascens a Primera Divisió.

El tècnic va quedar meravellat amb el gran ambient que es va viure a Montilivi i li sap greu que el premi es decideixi a domicili, però farà tot el possible perquè els toqui i poder-lo portar cap a terres gironines. «Només hem de ser nosaltres», va dir. La confiança en l’equip és plena.

«Hem fet un partit molt seriós. Sabíem la dificultat. Hem de tenir més encert en zona tres, com sempre. Hem concedit molt poques contres a un equip que a fora de casa et fa mal. La circulació de pilota ha sigut bona. L’equip ha fet un gran treball. Havíem de tenir paciència i buscar l’encert. N’hem tingut un parell o tres de clares. Preveiem un partit així. Sabem que el que ve sí que és una final, a un partit i hem de guanyar-lo sí o sí. Estem bé».

«No ho sé. Com he vist avui Montilivi, se m’ha posat la pell de gallina. Prefereixo jugar la final a casa però ens toca allà. M’ha agradat molt l’ambient. Som un equip capaç de guanyar».

«Hem de guanyar un partit contra un rival que fa les coses bé i hi és per mèrit. Tinc confiança amb el meu equip. Som capaços de guanyar a qualsevol lloc. Vam guanyar a Almeria, empatar a Valladolid, guanyar a Ipurua... Ara hem de fer-ho a Tenerife. El rendiment del jugador et fa aconseguir objectius. Me’n vaig satisfet. Tot i que hem tingut moltes accions a pilota aturada que no hem aprofitat, estic amb la sensació que farem un gran partit».

«L’equip ha tingut ritme de joc, ha defensat la transició... Ho hem defensat molt bé. Hem fet un gran partit. Només veig encert per guanyar. L’hem de generar nosaltres».

«Espectacular. Increïble. Un es fa futbolista per aquests moments. Ha estat increïble la rebuda i com han estat en tot moment al partit. Junts, com sempre, seguirem somiant. Tant de bo els puguem tornar tot l’alè que ens han donat avui i puguin endur-se una alegria d’aquí a 8 dies (ahir)».

«Crec que hi haurà pocs canvis als dos equips de cara a la final. Nosaltres sortirem a guanyar. Ho hem fet al llarg de 42 jornades i contra l’Eibar als dos partits. A vegades surt i d’altres, no. El Tenerife espero que faci una pressió alta i un partit semblant al d’avui (ahir per al lector), amb ells buscant porteria contrària. Els hem tallat. Hem fet un partidàs en moltes fases. Ens ha faltat l’últim detall, com el tret que va tenir Borja. Sortirem a guanyar sent nosaltres mateixos. Això es pot portar a l’èxit».

«Sempre condiciona. Quedaven 15 minuts i anàvem empatant. La lesió de Juanpe també m’ha condicionat per treure’l. Tenia la sensació que potser podríem patir una mica més amb quatre defenses, encara que Bernardo ha fet un partit espectacular anant a l’espai de Jairo. Pensava que Nahuel també ens donaria més profunditat, però, sí, la seva targeta condicionava».