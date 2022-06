La Federació Espanyola de Futbol ha anunciat aquest migdia que Arcediano Monescillo serà l'encarregat de dirigir el partit de tornada de la final del play-off de diumenge entre el Tenerife i el Girona. Curiosament, el col·legiat castellano-manxec va xiular el partit contra el Saragossa (0-0) que va suposar l'ascens del Girona a Primera la temporada 2016-17. Aquesta temporada, Arcediano Monescillo ha arbitrat tan sols un partit al Girona i al Tenerife. Amb ell, el Girona va guanyar a Las Palmas (1-3) en un dia on va expulsar els locals Mujica i Raúl Navas, però que també, a instàncies del VAR, va desdir-se de xiular un penal a Bustos per indicar falta fora de l'àrea. Al Tenerife, l'ha dirigit només en la derrota al camp del Mirandés, on va expulsar Aitor Sanz amb vermella directa. El balanç del Girona amb Arcediano Monescillo és de 10 victòries, 7 empats i 3 derrotes, mentre que el del Tenerife és de 6 triomfs, 6 empats i 9 derrotes. Més controvertida és la designació pel VAR, on hi serà Ocón Arraiz, de la Rioja, i amb un llarguíssim historial de greuges en partits del Girona.