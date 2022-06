Barça, Madrid, Atlètic i Sevilla seran els grans atractius de la nova Primera

La victòria contra el Tenerife d’ahir a l’Heliodoro Rodríguez López ha impulsat el Girona altre cop a Primera Divisió. El conjunt blanc-i-vermell torna, doncs, a fer-se un lloc entre els grans tres anys després del traumàtic descens de la temporada 2018-19, quan a manca de deu jornades pel final, tothom celebrava una permanència que es va escapar arran d’una ratxa de nou derrotes consecutives. Un desenllaç inesperat i fatídic que va escapçar les il·lusions de l’afició i alentir el creixement del projecte del club. Tres anys més tard, l’equip ha superat dues garrotades fortíssimes contra l’Elx i el Rayo Vallecano i s’ha tornat a aixecar per, a la tercera, celebrar l’ascens.

Un objectiu tan desitjat com esmunyedís que enguany no s’ha escapat i que permet el Girona tornar tenir un lloc entre els grans. Sí, per Montilivi hi passaran Barça, Madrid, Atlètic, Sevilla i companyia i el Girona tornarà a visitar els millors estadis del futbol estatal. No vindrà Leo Messi i tampoc hi serà Cristiano Ronaldo, les dues grans estrelles de la Lliga de la primera etapa del club a Primera. Tot i això, ben segur que veure Pedri, Gavi i la resta de joves talents d’un Barça en reconstrucció, que qui sap si acaba, incorporant Lewandowski, o tornar a tenir a Montilivi el campió de la Champions League amb els fitxatges de Tchouaméni i Rüdiger, seran un gran al·licient per als aficionats del Girona. Diego Pablo Simeone i el seu Atlètic també tornaran a creuar-se amb un Girona que els va fer força la guitza fa uns anys. A més a més, hi tornarà a haver derbi amb l’Espanyol, uns partits que, pel que fa al resultat, a Cornellà eren de color blanc-i-vermell, i, per contra a Montilivi, es tenyien de blanc-i-blau.

Aquesta serà la nova realitat d’un Girona que s’afegeix a Valladolid i Almeria i completa l’ascensor que va de Segona a Primera. Gironins, castellans i andalusos seran les cares noves d’una Primera Divisió que perdrà Alabès, Llevant i Granada. La resta de rivals de la Lliga Santander 2022-23 seran: Reial Madrid, Barça, Atlètic de Madrid, Sevilla, Betis, Reial Societat, Vila-real, Athletic Club, València, Osasuna, Celta de Vigo, Rayo, Elx, Espanyol, Getafe, Mallorca i Cadis. Els gironins ja s’han enfrontat a tots els equips un moment o altre. Això sí, amb el Mallorca, Cadis, Elx i Almeria serà la primera vegada que ho faci a la màxima categoria. En aquest sentit, i superada la pandèmia de Covid, serà un bon moment també perquè en la visita de l’Elx, Montilivi dediqui un aplaudiment com Déu mana a Francisco, el tècnic que es va quedar dos cops a les portes de Primera.