El repte de Gabri i Ilyas al San Fernando per tornar a Montilivi

L’interès és mutu. El Girona va informar a mitjan juliol que la temporada 2022-23 els jugadors de l’Acadèmia, Gabri Martínez i Ilyas Charia, jugaran cedits al San Fernando de la Primera Federació. Tenint en compte que al primer equip és dificilíssim fer-se un lloc, sobretot arran de l’ascens a Primera Divisió, l’extrem vallesà i el mitjapunta ripollès van considerar que calia aprofitar una oportunitat com aquesta per poder tenir minutatge, créixer, tant futbolísticament com personalment, i intentar fer un gran any en l’àmbit individual i col·lectiu per després tornar. A més a més, l’entrenador Nacho Castro, extècnic del filial blanc-i-vermell, va convèncer-los de seguida quan hi va contactar i va explicar-los què espera d’ells. Ja ha passat més d’una setmana de la seva arribada a la localitat andalusa i les impressions no poden ser millors.

«M’han acollit molt bé a l’equip. Estic molt content perquè, a sobre, visc al costat de l’estadi i és còmode. Tinc lluny els meus pares, però també em passava a Girona. Allà vivia en un pis compartit amb altres jugadors i és un costum que tinc», explica Gabri. Com ell, Ilyas es mostra satisfet amb la decisió d’anar al San Fernando: «Tinc bones sensacions amb el club. Hi ha un bon grup i els companys són bona gent, que també és un factor important. A l’illa bé. És una experiència més». El de Ripoll ha encetat la seva tercera cessió, després de jugar en préstec a l’Eivissa i al Costa Brava, mentre que Gabri és el primer cop que ha de deixar el club blanc-i-vermell. Tots dos van destacar en l’etapa formativa a la base i ara han de guanyar-se la vida fora per convèncer al Girona que poden tenir un lloc al primer equip. De fet, Gabri va tenir força protagonisme el curs passat a l’equip de Míchel Sánchez amb vuit partits entre Lliga i Copa. Per la seva part, Ilyas només va poder fer part de la passada pretemporada amb el tècnic madrileny perquè la resta de mesos ha estat cedit. El passat exercici va jugar 23 partits i va marcar dos gols en l’ara desaparegut Costa Brava.

«En Nacho i el club van insistir perquè vingués. Em va dir que si entreno bé i ho dono tot, posant-me al cent, podria tenir minuts i ser un jugador important per l’equip», diu Ilyas. Gabri, també: «Vaig tenir una conversa amb ell en privat i va comentar-me què volia a l’equip, com volia que ataqués... Una de les coses que més van agradar-li de mi és que també em centro en la fase defensiva, però vol que en l’atac sigui jo mateix: u contra u, verticalitat, gols... És el que més li agrada de mi. Va fixar-s’hi i espero complir amb les expectatives». «Estic molt content per haver pogut debutar a Segona amb el Girona. Ara he de demostrar-ho aquí», afegeix. L’extrem s’estrenarà a Primera Federació amb el San Fernando, una categoria «exigent» que va tastar Ilyas la temporada passada sense poder evitar el descens del Costa Brava. «És molt complicada. Hi ha equips que són semiprofessionals, per no dir que són professionals... El ritme és diferent amb més competitivitat», reconeix el mitjapunta. Per la seva part, Gabri afirma que «és un pas important»: «Estic content per poder competir en aquesta categoria. Tant de bo em vagi molt bé. Anirem a camps molt macos que són com els de Primera Divisió i lluitarem pels objectius».

Al San Fernando, els de Nacho Castro s’han marcat l’objectiu de «quedar entre els deu primers». «I lluitar per guanyar la Lliga, si pot ser. Crec que tenim una plantilla increïble», destaca Gabri. Cap dels dos s’oblida del col·lectiu, encara que se centraran especialment a progressar individualment pel futur que els espera. Ilyas té clar que «vull fer un molt bon any: marcar el màxim de gols possible, ajudar l’equip amb tot el que pugui i jugar els màxims minuts per tornar a Girona, on si puc m’agradaria quedar-me al primer equip». El repte és compartit amb Gabri. «S’ha de veure com va la temporada i després passarà el que hagi de passar, però he vingut a agafar minuts, demostrar i lluitar pels objectius. Estic cedit i, en principi, he de tornar», diu l’extrem vallesà.

Gabri i Ilyas tenen l’«avantatge» de tenir el mateix club de procedència i, per tant, es poden donar suport l’un a l’altre. El de Ripoll repassa les experiències anteriors. «El primer any a fora, a Eivissa, va ser força dur perquè mai abans havia sortit de Girona. Però ara ja ho tinc més o menys assumit. M’he hagut d’espavilar. Cuinar-me, saber estar sol, no tenir els pares... Mentalment, és difícil perquè si en un entrenament no has estat bé o no et surt un partit, després no tens ningú a qui comentar-li quan arribes a casa. Has de ser fort i seguir endavant. Sé que he de fer un gran any, trencar-ho i intentar poder tornar amb el primer equip. Sempre vull que el meu equip estigui a Primera Divisió, encara que per als joves és més complicat poder ser-hi», explica Ilyas.

Ambdós han arribat al San Fernando per trencar el sostre i fer-se un lloc al Girona del demà. Alhora, desitgen que «el treball» els serveixi per anar amb les seves respectives seleccions. Gabri va «complir un somni» quan va debutar amb la selecció espanyola sub19 i Ilyas és internacional amb el Marroc sub21: «Mai diré que no a la selecció». Les ganes de menjar-se el món no els aturen.