Comiat d’honor per a Castellanos a Nova York abans de venir al Girona

El Girona enceta avui la tercera setmana de preparació per a la nova temporada a Primera Divisió. Els de Míchel ja han disputat dos partits amistosos aquest estiu amb un 0-0 contra el Peralada i una derrota davant el Benfica a Suïssa. L’equip no torna a jugar fins demà passat contra l’Andorra a la Vinya, en un partit on, probablement, el tècnic pugui ja disposar de les primeres cares noves. En aquest sentit, tant Valentín Castellanos com Yan Couto estan lligats, mentre que l’acord total amb David López, és també a punt de materialitzar-se. Caldrà veure quan es desencallen els anuncis oficials. Mentrestant, el que ha de ser un dels nous referents ofensius de l’equip a Primera, Taty Castellanos, es va acomiadar ahir del New York City en la victòria contra l’Inter de Miami. Va ser el darrer partit de l’argentí, que va rebre un gran reconeixement per part de l’afició, que el té elevat a la categoria de llegenda.

Pancartes, càntics, ovacions, reconeixements, però sobretot emocions a dojo és el que va viure la matinada passada Castellanos al Yankee Stadium. «Aquesta afició mai t’oblidarà. Gràcies, Valentín. Campió, llegenda.», deia una de les moltes pancartes fixades ahir a l’estadi nord-americà. També les xarxes socials es van omplir de missatges i comentaris d’agraïments d’aficionats del New York City cap al seu ídol, que fa el salt a Europa gràcies al Girona, on jugarà cedit. Castellanos va rebre el trofeu a l’MVP del partit després de ser substituït perquè rebés una sincera i impecable ovació de la seva gent. Abans, havia fet una assistència i havia vist com li anul·laven un gol per fora de joc. Sí que va marcar el seu company Héber el 2-0 i va celebrar el gol com ho fa Castellanos en honor seu per dedicar-l’hi.

Al davanter argentí se l’espera aquesta setmana a Girona per posar-se a les ordres d’un Míchel que ja ha beneït el seu fitxatge. De fet, Castellanos, que va arribar a Nova York el 2018 durant l’etapa de Domènec Torrent d’entrenador, se’n va del club amb uns números que fan caure d’esquena. L’argentí, de 23 anys, ha marcat 59 gols en 134 partits i, a més a més, ha repartit 24 assistències. La temporada 20-21, d’altra banda, va ser campió i màxim golejador de la MLS. Castellanos s’afegirà a Stuani i Míchel disposarà, de moment, de dos davanters purs a la plantilla. N’hauran de venir més encara per tenir un ventall ampli on poder triar i encarar amb garanties la nova temporada a Primera. El curs passat, l’equip va anar molt just d’efectius a davant perquè Míchel només tenia Stuani, Bustos i un Pablo Moreno que va patir un grapat de problemes físics que li van impedir tenir continuïtat.