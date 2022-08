Valentia i atreviment per intentar repetir alegria

Després d’oferir dilluns contra el Getafe (3-1) un futbol i una imatge d’allò més seductors, radicalment diferent de l’estrena a València (1-0), el Girona rep aquest vespre el Celta en el segon partit consecutiu a Montilivi. Un duel de tanta o més dificultat que el de dilluns, en què els de Míchel tenen el repte de tornar a repetir la versió d’equip alegre i descarat que es va cruspir un pobre i decebedor Getafe. L’alegria del primer triomf de la temporada ha durat quatre dies i avui, coses dels horaris de la Lliga, els gironins enceten la tercera jornada. Ho fan amb la confiança que els va donar assaborir el gust de guanyar a Primera i, de retruc, treure’s la pressió per aconseguir la primera victòria. La gran incògnita del partit d’avui serà veure si Rodrigo Riquelme està en condicions de jugar després dels problemes que va patir a l’espatlla dilluns. El madrileny serà dubte fins a darrera hora. Per la seva banda, estan descartats per lesió Borja García, Iván Martín i Ibrahima Kébé, mentre que Valery Fernández arrossega molèsties en un turmell.

Si contra el Getafe es va fregar, per poc, la barrera dels 10.500 espectadors, avui, a les vuit del vespre, Montilivi podria oferir un aspecte encara més esplèndid. L’afició va quedar enamorada del partit i, sobretot, l’actitud de l’equip i això hauria de fer que els aficionats més mandrosos no fallin avui. A més a més, el club va informar que ha millorat les funcionalitats de l’APP oficial per evitar incidències en els accessos com les de dilluns.

El Girona no variarà gens la seva proposta de partit. Sí que s’haurà d’adaptar a un Celta més reconeixible i, previsiblement, més obert que el Getafe i això fa dubtar Míchel respecte a l’onze titular. Pendent de l’estat físic de Riquelme, que si no està bé al final, podria ser substituït per Samu Saiz o fins i tot Terrats, el tècnic rumia si mantenir l’aposta pel duet Stuani-Castellanos en punta d’atac. Tots dos van veure porteria dilluns i això els dóna números per repetir avui, tot i que Míchel no ho té clar i dubta si reforçar el mig del camp i sortir d’entrada amb un davanter centre sol.

El que sí que no canviarà serà el sistema i el Girona formarà altre cop amb tres centrals i dos carrilers. Couto sembla haver guanyat la partida a Arnau, mentre que Gutiérrez té avantatge davant Javi Hernández, que va arribar més tard. Arnau, amb molèsties al turmell, ha estat suplent les dues primeres jornades i tan sols va disputar vuit minuts a València. Juanpe, David López i Bueno es mantindran a l’eix central. Pel que fa al mig del camp, a l’espera que arribi un jugador amb galons, el tècnic confia plenament en Aleix Garcia i un Yangel Herrera que va signar un partit estratosfèric dilluns, amb assistència inclosa a Castellanos en el tercer gol. En aquest sentit, si Riquelme finalment no pot jugar o si Míchel es decanta per actuar amb només un davanter pur, Terrats podria tenir l’oportunitat de tornar a l’onze. L’altra alternativa, seria Samu Saiz. Ara bé, per a un partit de córrer molt i de molta pressió per recuperar ràpid la pilota com preveu el tècnic, sembla complicat que el madrileny, per característiques, pugui ser titular.

Mentrestant el Celta arriba avui mateix a terres gironines amb el dubte de Gonçalo Paciencia i l’única absència de Denis Suárez, que està apartat de l’equip arran d’unes discrepàncies contractuals amb el president.