«Amb els canvis m’he equivocat»

Ahir a Míchel no li van sortir els plans com esperava, tot i així va sortir prou satisfet amb la posada en escena dels seus jugador perquè, malgrat la derrota contra el Celta, els gironins van aconseguir tenir la possessió i evitar que els gallecs generessin perill. Només un davanter del nivell de Iago Aspas va poder trencar la defensa -prèviament Carles Pérez va guanyar la partida a Juanpe- per superar la porteria de Juan Carlos. Va ser l’únic que va marcar la diferència. Perquè si no, cap dels equips, va protagonitzar clares ocasions de gol. «Ens ha faltat ser més verticals en zona tres», va explicar l’entrenador.

EL GOL DE IAGO ASPAS

«Iago Aspas ha marcat el gol. Crec que els dos equips, intentant jugar, hem contrarestat molt en zona tres a l’àrea rival. La definició de Iago Aspas ha decidit el partit. No hi ha hagut més ocasions de gol».

MÉS INCORPORACIONS?

«Els fitxatges no hi tenen res a veure. El rival ens ha tret la pilota, el partit ha sigut igualat i d’intentar més que d’aconseguir. En el nostre cas, en ha faltat ser més verticals en zona tres».

DAVID LÓPEZ DE PIVOT

«Volíem tenir com a mínim igualtat o no tenir una inferioritat clara. Són molt ràpids a l’hora d’anar a fora i a dins. Tenen molta possessió de la pilota. Si volíem robar, havíem de fer un pas endavant. L’equip ha treballat molt bé en aquest sentit. No ha estat aquest el problema».

EL PARTIT

«El partit es parteix perquè no tens la possessió. Havíem de ser molt més constants i tenir presència. Hem jugat masses passades de gol, que encara no tocaven. Això fa que l’equip estigui llarg i pateixi. La lesió de Yangel potser ve d’aquí i Ramon també ha acabat amb molèsties. Les pretemporades no són molt regulars. A nivell físic són un equip molt intens i no he vist que ens hagin passat per sobre. Crec que l’equip ha estat bé».

ELS CANVIS

«En el descans Ramon ha dit que li feia una mica de mal el bessó i volíem posar més jugadors ofensius. Ens ha faltat més profunditat. M’he equivocat perquè havíem d’obrir el camp. Amb Samu i Reinier hem tingut més possessió.