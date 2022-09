El Girona juvenil més erràtic cau golejat contra l’Espanyol

El juvenil A del Girona no acaba d’arrencar a Divisió d’Honor aquesta temporada. Els blanc-i-vermells ahir van caure golejats 0 a 3 contra l’Espanyol i encara no saben que és guanyar.

L’equip de Sergi Mora va pagar molt car els errors contra l’Espanyol. Els blanc-i-blaus es van avançar en el marcador mitjançant Javi Hernández. El davanter va tallar una passada del porter Lucas Garcia en la creació de la jugada per acabar-lo superant amb un sotil toc ajustat al pal. El mateix Hernández faria el segon al minut 39. La pilota va caure als seus peus prop del cercle central i no va dubtar en xutar per superar amb una vaselina a Lucas de nou. El juvenil gironí va tenir una rèplica cada vegada, però Rymvydas es va mostrar molt segur i no va patir per aturar les jugades. Al minut 60, l’Espanyol va sentenciar l’enfrontament amb un gol de Pol Fornell. A la sortida d’un córner, en jugada d’estratègia, el central va entrar sol des de fora l’àrea per marcar amb el cap el tercer gol. Tot i els dos equips tenir oportunitats, el marcador ja no es va moure al Municipal de Vilablareix.

El juvenil suma un punt en dues jornades, a l’espera d’acabar el partit contra el Mallorca de la primera jornada, suspès per una forta pedregada. Els gironins hauran de millorar els seus registres defensius, ja que han encaixat tres gols contra la Damm (3-3) i ahir amb l’Espanyol (0-3).