Manu Vallejo Revulsiu immediat

El Girona va tancar l’últim dia de mercat amb cinc fitxatges, dos dels quals van arribar per reforçar l’atac: Toni Villa i Manu Vallejo. Ambdós jugadors, amb contracte per tres temporades (fins al 2025), van comptar de seguida amb la confiança del tècnic, Míchel. L’entrenador madrileny va fer-los debutar al camp del Mallorca, on, tot i sortir a la segona part, van ser determinants perquè l’equip aconseguís empatar un partit que se li havia complicat amb el gol de Raíllo (1-1). També van participar en la victòria contra el Valladolid (2-1) i en la derrota davant el Betis (2-1).

Una menció especial té l’aportació de Manu Vallejo. El davanter andalús, de 25 anys, ha entès el seu rol i, tot i ser suplent, ha anat guanyant presència al terreny de joc des de la seva estrena a Son Moix sent un revulsiu immediat. Primer van ser 12 minuts a Mallorca, després 31 contra el Valladolid a Montilivi i diumenge passat 20 al Villamarín. En total, poc més d’una hora que no ha deixat indiferent a ningú.

Després que Raíllo frustrés amb un gol el Girona per un error de David López en el marcatge d’un córner, Manu Vallejo va provocar un penal arran d’una ràpida acció de contracop. El jugador va caure per culpa de Copete quan anava a rematar una centrada de Samu Saiz. L’àrbitre va xiular la pena màxima i el 10 va ser l’encarregat de transformar-la per salvar un punt des dels onze metres.

Tampoc va passar desapercebut contra els de Pacheta. Quan encara hi havia l’empat al marcador, Manu Vallejo va quedar-se amb la mel als llavis en una acció per la dreta que el porter Sergio Asenjo va aturar amb dificultats. La seva intervenció va ser necessària per arrossegar l’equip en la recerca de la victòria. Quan faltaven tres minuts pel final, Oriol Romeu va donar els tres punts amb una rematada de cap al fons de la xarxa en una jugada d’estratègia.

Ni al Villamarín, on gairebé aconsegueix retornar el gran esforç de l’equip amb un empat. Aquest cop sí, Manu Vallejo va aconseguir veure porteria. Després que un gol de Borja Iglesias per una badada de Samu Saiz -va regalar-li la pilota al Panda- enviés en orris tota la feina d’un Girona que havia molts mèrits per sumar, el davanter andalús va superar el porter Rui Silva en rebre una passada en profunditat d’Oriol Romeu al temps afegit però el seu gol no va pujar al marcador perquè el jugador estava en posició de fora de joc.

De moment, Manu Vallejo no ha tingut encara el premi del gol però si continua insistint a l’àrea rival com fins ara el més probable és que el trobi aviat. Després de tenir opcions en els tres partits disputats amb el Mallorca, Valladolid i Betis, la pròxima oportunitat per al davanter andalús serà diumenge de la setmana vinent contra la Reial Societat a Montilivi. A més a més, segur que l’estada a les instal·lacions de Royalverd li haurà servit al Girona per continuar creixent com a grup, tant a dins i fora del camp. L’equip va tancar una intensa setmana de treball divendres passat.