Silva torna a Montilivi 18 anys després

El futbol torna diumenge a Montilivi després de l’aturada pels partits de seleccions amb la visita d’un dels equips més en forma d’aquest començament de curs, la Reial Societat. El conjunt basc, que disputa l’Europa League, arribarà sense algunes de les seves estrelles com Sadiq, Oyarzabal, Le Normand, ni tampoc Zubeldia, tots lesionats. Sí que hi serà, per contra, un altre dels cracs de la Reial, David Silva. Tot un campió del món i dos cops d’Europa amb la selecció espanyola i llegenda el Manchester City, amb qui va guanyar quatre Premier League, entre molts altres títols. El canari, de 36 anys i més de 800 partits com a professional, es perfila com a titular diumenge amb el conjunt txuri-urdin en el que suposarà el seu retorn a la gespa de Montilivi, 18 anys després de la seva primera i única vegada. I és que, si bé va formar part de la convocatòria del City que va venir a jugar un amistós contra el Girona l’estiu del 2017, Silva es va quedar tot el partit a la banqueta.

L’únic cop, doncs, que Silva s’ha enfrontat al Girona va ser el maig del 2004, a Segona B, quan jugava al València B. Aquell dia, el conjunt gironí va revifar les esperances de fer el play-off d’ascens a Segona A gràcies a una golejada per 3-0 davant un filial valencianista que lluitava per evitar el descens a Tercera. Silva, que tenia llavors només 17 anys, va ser titular a Montilivi, però no va brillar. De fet, el Girona d’Agustín Abadía va liquidar el partit amb dos gols de Javi García i un altre de De Gomar a la primera part en una victòria, davant uns 2.500 espectadors, on van participar els ara president i analista, Delfí Geli i Jordi Melero. Al València B, entrenat per l’ex del Barça, Robert Fernández, hi havia alguna cara coneguda com Raúl Albiol (Vila-real) o Juanlu Hens, que defensaria la samarreta del Girona uns anys més tard (2011-15). Gairebé dues dècades després de passar amb més pena que glòria per Montilivi amb la samarreta d’un Mestalla que agonitzava cap a Tercera, els aficionats del Girona tindran l’oportunitat de veure un dels grans jugadors dels darrers temps en directe. Tot i el descens del filial, la progressió de Silva es va activar a un ritme meteòric. Dues cessions, primer a Segona amb l’Eibar (04-05) i després a Primera amb el Celta (05-06) li van permetre tornar al València amb qui va guanyar una Copa del Rei abans de fer el salt al Manchester City amb només 24 anys el 2010. A l’Ettihad, Silva és considerat un semidéu i compta fins i tot amb una estàtua a l’entrada de l’estadi. Dues FA Cup, cinc Copes de la Lliga, tres Community Shield i quatre Premier League el van fer ser considerat per molts, un dels millors jugadors de la història de la lliga anglesa. Míchel, doncs, té el repte diumenge de minimitzar les prestacions sempre diabòliques del mitjapunta canari.