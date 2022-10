Santi Bueno espera el tren de Qatar

Els cinc gols encaixats diumenge passat contra la Reial Societat han embrutit un començament de temporada notable del Girona. Acabat de pujar de Segona -cal recordar-ho- l’equip ha sumat 7 punts en 7 jornades i ha competit i mirat la cara tots els rivals contra els quals s’ha enfrontat. Fins i tot, no seria injust assegurar que a l’equip li manca algun punt més dels que té. La facilitat per encaixar és el gran handicap de l’equip en aquest primer tram de Lliga. De punts positius, per contra, n’hi ha més. La màgia de Riquelme, la passió de Castellanos, el control de Romeu, la continuïtat en el creixement d’Arnau i també la confirmació que Santi Bueno és un central de primer nivell. L’uruguaià ha signat un inici enlluernador que l’ha situat a l’aparador i també a l’òrbita de la selecció. Internacional en categories inferiors, mai ha estat citat per l’absoluta i això, dificulta, i molt, les possibilitats que sigui convocat pel seleccionador Diego Alonso pel Mundial de Qatar. «Està a un nivell molt alt, sí. Ara bé, el problema és que a l’última llista abans del Mundial hi havia defenses lesionats com Godín, Coates o Araujo i no hi va ser. El míster no hi ha treballat mai encara i així és més difícil. Aquest és el gran inconvenient que té». Així ho veu, José Herrera, l’històric defensa internacional uruguaià ex del Figueres (1989-90) i que va participar al Mundial d’Itàlia 1990. Herrera, ara agent de jugadors, no descarta, ni de bon tros, que Bueno sigui citat per Qatar. «El veig preparat», diu.

Nascut fa 57 anys a Tala, Herrera ha vist com un altre talense li ha pres la popularitat. «Stuani ja és més famós i conegut que jo ara», diu tot rient. En aquest sentit, Herrera revela que coneix Stuani i la seva família des que era ben petit. «El vaig conèixer quan tenia 7 o 8 anys al poble i ja feia gols, com sempre». A més a més, va participar en el traspàs de Danubio a la Reggina que va permetre Stuani fer el salt al futbol europeu. A diferència de Bueno, Stuani ha estat 50 cops internacional (8 gols) i va participar al Mundial de Rússia 2018. Tot i això, diversos problemes físics han fet que no vagi amb la selecció des de fa tres anys (novembre del 2019). Herrera considera que potser Stuani s’ha vist «avançat pels joves» i amb «els històrics Suárez i Cavani», ho té «més difícil» per ser al Mundial. És per això que veu Santi Bueno «amb més possibilitats» que Stuani de ser a Qatar. Uruguai, en principi, no té programat cap més partit amistós de preparació pel Mundial, que començarà el 21 de novembre. El Girona a l’Uruguai Instal·lat a Montevideo des de fa anys, Herrera revela que el Girona és un club «popular» a l’Uruguai. «Els equips europeus que tenen jugadors uruguaians es fan simpàtics aquí i la gent els segueix. Amb Stuani, Bueno i abans Cristóforo, el Girona n’és un, i tant», diu. L’exjugador del Figueres recorda bé que quan jugava a la Unió, «el Girona jugava a Segona B». D’aquella època manté el contacte, sobretot, amb l’exporter, Quim Ferrer. Herrera era fins fa poc l’únic representant d’un club gironí que havia disputat un Mundial (1990), fins que a Rússia, el Girona hi va aportar Bounou (Marroc), Mojica (Colòmbia) i Stuani (Uruguai).