Els canvis també arriben en el sistema

Els sis canvis que va introduir Míchel en l’empat contra l’Osasuna (1-1) van estar condicionats per la jornada intersetmanal i, alhora, per la mala dinàmica de resultats. El tècnic necessitava fer un gir de guió en l’equip i per això mateix va apostar per canviar també el plantejament, sacrificant els tres centrals i passant a jugar amb línia de quatre al darrere. Arnau, Bernardo i Miguel van seure a la banqueta, donant l’alternativa a Yan Couto i Javi Hernández als laterals i a David López a l’eix de la defensa juntament amb Santi Bueno. El central uruguaià és l’únic futbolista de la plantilla que ho ha jugat absolutament tot fins ara després que Juan Carlos fos suplent en l’últim partit. El Girona va ser un conjunt més sòlid, malgrat que deixar la porteria a zero continua sent l’assignatura pendent d’aquesta temporada perquè una badada de Couto en la marca va derivar en el gol de Kike Barja.

Míchel va obrir la porta a mantenir la defensa de quatre enlloc de la de cinc. «Si fos Pep (Guardiola) ja hauria trobat la fórmula», bromejava el tècnic sobre el sistema que li pot ser més adient a l’equip. «L’any passat tenia la sensació de buscar la millor versió de l’equip, mentre que aquest penso que ja l’he trobat en el joc però no en els resultats. Per tant, he de continuar buscant. Crec que pel nivell d’aquesta plantilla podem jugar amb tan sols dos centrals perquè tenim gent que al mig del camp té jerarquia per saltar als duels i estar en situació de jugar una mica més amunt. Amb línia de cinc, a vegades em falta un home més amunt. Vull anar cap aquí per buscar el gol a la porteria contrària. A part que necessito que el bloc estigui més alt per no tenir situacions incòmodes en contra en els moments de pressió. Treballarem sobre aquesta idea, a veure com surt», va explicar.

L’entrenador del Girona ja va prendre una decisió similar la temporada passada, quan l’equip també ocupava la zona de descens, i va tocar el dibuix per recuperar el clàssic 5-3-2 contra l’Osca amb els centrals Santi Bueno, Bernardo i Juanpe. Casualment, el canvi també va produir-se a partir de la desena jornada de Lliga. Enguany, a Primera, Míchel havia continuat amb la línia de cinc, però ha anat demostrant la versatilitat de l’equip per adaptar-se a qualsevol situació. És per això que malgrat jugar les primeres nou jornades amb cinc homes al darrere, ja havia canviat de sistema durant el transcurs d’algun dels partits. Tant a Almeria com contra l’Osasuna, però, ho va fer d’inici.

En el duel amb els d’Arrasate, el conjunt blanc-i-vermell va agrair el retorn de David López. L’ex de l’Espanyol va guanyar-se de seguida la confiança de Míchel i va ser titular des de l’estrena, però una lesió va apartar-lo dels terrenys de joc fins diumenge passat. David López va millorar la versió del Girona amb la seva experiència, a part de ser clau per salvar un punt quan l’equip més ho necessitava. «He acabat el partit molt cansat perquè portava gairebé sis setmanes sense jugar, però estic bé. Tenia ganes de participar i ajudar l’equip en aquesta situació complicada que estem vivint. Per sort, hi ha gent molt experimentada a l’equip i sabem com gestionar-ho. He vingut al Girona a aportar el meu granet de sorra. És important ser conscients i autoexigents perquè tenim equip per fer més punts dels que portem ara mateix. Hi ha coses a millorar, però hem donat un pas endavant en defensa contra l’Osasuna», va comentar el central.