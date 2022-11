Guanyar per fer encara més bo el punt del Bernabéu

L’empat de diumenge passat al Santiago Bernabéu va ser històric i va carregar el Girona, altra vegada, d’elogis pel bon joc i la proposta atrevida. Fins aquí tot normal. Lògic, fins i tot, per a un equip acabat de pujar de Segona A que és capaç d’esgarrapar un punt del camp del vigent campió d’Europa i gairebé intractable enguany. El resultat a Chamartín (1-1), de retruc, va treure el Girona de les posicions de descens i ha permès que pugui respirar una mica i gaudir durant aquests dies de Festa Major. Ara bé, la temporada no es va acabar diumenge i la ratxa sense conèixer la victòria continua viva. De fet, fa mitja basarda la sèrie de 3 punts dels darrers 21. Tot i això, a Montilivi, tant Míchel com el vestidor està, relativament, tranquil veient sobretot el joc d’un Girona que necessita d’una vegada per totes, un triomf que el refermi i l’ompli de confiança. En aquest sentit, tres punts avui contra tot un Athletic Club servirien per confirmar la millora, sobretot, defensivament, dels de Míchel les dues darreres jornades.

No serà fàcil, ni de bon tros superar un Athletic Club, sisè a la classificació i un dels equips més en forma del moment. Per fer-ho, Míchel no podrà amb Yan Couto, encara adolorit arran de la dura entrada de Toni Kross al Bernabéu. El carriler brasiler hauria d’estar a punt per dimarts visitar l’Elx. Tampoc hi seran avui Juanpe, Samu Saiz -absent des de l’errada al Benito Villamarín contra el Betis-, Borja García i Ibrahima Kébé, també lesionats. La baixa de Couto, que va rendir notablement a Madrid des de l’interior per davant d’Arnau Martínez, ben segur que trasbalsa Míchel, que podia haver descobert la fórmula per ajuntar-los a l’onze. Sense el brasiler, caldrà veure com ho resol el tècnic. El que sembla clar és que la defensa no la tocarà i formarà novament amb Arnau i Miguel Gutiérrez als laterals, amb David López i Santi Bueno a l’eix central. El pivot també està adjudicat per a Oriol Romeu i Aleix Garcia, mentre que caldrà veure si manté els dos interiors -un dels quals seria Valery Fernández- o bé aposta per fer un rombe al mig del camp. Yangel Herrera hi té un lloc assegurat i, en punta d’atac, Taty Castellanos també.

La incògnita és saber si Rodrigo Riquelme ocuparà el buit deixat per Couto o bé Míchel es decanta per Reinier, Manu Vallejo o Toni Villa. Riquelme va dues jornades que encadena dues suplències després de ser indiscutible durant totes les jornades anteriors. Sigui com sigui, l’entrenador ja ha advertit els seus homes de les moltes virtuts d’un Athletic Club que arriba amb els germans Williams, Iñaki i Nico, com a principal amenaça. Dues bales en punta d’atac que poden fer anar de corcoll qualsevol defensa i més si, com la del Girona, no destaca per ser ràpida. És per això, que caldrà calcar la mateixa intensitat i rigor defensiu que va mostrar l’equip contra el Madrid i que va servir per aturar Vinicius, Rodrygo i companyia.

Muniain i Herrera, baixes

L’Athletic arriba a Montilivi després de tallar una ratxa de quatre jornades sense guanyar (2 punts de 12) gràcies a la victòria per la mínima contra el Vila-real a San Mamés (1-0). Ernesto Valverde, que va guanyar a Montilivi amb el Barça les dues vegades que hi va venir en l’anterior etapa a Primera (0-2 i 0-3), té les baixes d’Iker Muniain, Ander Herrera i Dani García, lesionats.