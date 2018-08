Roben de forma violenta una bossa de mà a Girona i la policia els deté en pocs minuts

La Policia Municipal de Girona ha detingut dos joves aquesta matinada com a presumptes autores d'un robatori amb violència i lesions.

En concret, han robat de forma violenta una bossa de mà i la víctima ha patit lesions a causa de la caiguda després de l'estrebada.

Els fets s'han produït aquesta matinada al centre de la ciutat.

Els arrestats són dos joves: Moussa B., de 28 anys, sense domicili conegut, i Abdelkarim D., de 22 anys, veí de Girona. Ambdós han acabat acusats de ser els presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i/o intimidació i lesions.

La Central de Comandament de la Policia Municipal de Girona pels volts de la una de la matinada ha rebut un comunicat que s'havia produït el robatori amb violència d'una bossa de mà al centre de Girona. Segons les descripcions, els presumptes autors eren dos homes que es desplaçaven en bicicleta i a peu, respectivament.

Immediatament, una patrulla de la Policia Municipal de Girona ha respost al comunicat. La dotació policial es trobava molt a prop dels fets perquè els agents estaven atenent un altre fet similar que s'havia produir feia uns minuts a pocs carrers.

En arribar, els agents han vist com dos joves, que corresponien amb la descripció donada, fugien del lloc. Tot seguit els agents han pogut interceptar els sospitosos que, una vegada identificats, han resultat ser Moussa B. i Abdelkarim D. Quan la policia els ha aturat, els joves duien una bossa de mà i un telèfon marca Samsung. A continuació, Moussa B. ha manifestat espontàniament que ell havia comès l'estrebada, segons informa la policia.

Mentrestant, una altra patrulla de la Policia Municipal de Girona procurava atenció sanitària a la víctima, que havia patit lesions al caure per causa de l'estrebada.

Per aquests motius, els agents han detingut Moussa B. i Abdelkarim D. com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i per lesions-