Talen tots els arbres que hi havia a la plaça Salvador Dalí

Una empresa contractada per El Corte Inglés va talar ahir tots els arbres de la plaça Salvador Dalí de Girona, al costat del centre comercial. Es tracta d'una mesura ja anunciada i que és el primer pas per a les obres que han de servir per aixecar la plaça a l'alçada de la carretera Barcelona.

Aquesta reurbanització, que es preveu que duri un any, és la primera fase d'uns treballs que, en un segon terme, han de servir per ampliar El Corte Inglés amb dos pisos més d'alçada i una reordenació interior integral. Aquesta segona fase es preveu que duri uns dos anys més. La tala d'arbres ha anat acompanyada de la retirada de papereres, bancs i altres elements públics per part de l'Ajuntament de Girona.

L'operació ha de servir per millorar la utilitiat d'una plaça que, fins avui en dia, era molt poc freqüentada a causa de la fesonomia de l'espai públic. En concret, per accedir-hi s'havia de baixar per rampes i esglaons. A més, esta adherida a una façana del centre comercial. Les obres han de permetre que a sota la plaça Salvador Dalí s'hi generin unes 300 places d'aparcament, vinculades a El Corte Inglés.

L'ampliació del centre comercial és una petició que arrenca ja de l'any 2006, tot i que, pel mig, es va modificar el projecte previst inicialment. El pressupost del projecte està fixat en 20.890.293 euros.