Catorze detinguts i deu dones alliberades en un operatiu contra un grup de proxenetes que les venia per 6.000 euros

La Policia Nacional en coordinació amb altres cossos internacionals ha desarticulat una organització criminal que es dedicava a vendre dones per 6.000 euros. L'operatiu ha acabat amb catorze detinguts i deu dones alliberades. El grup operava en diversos països i a l'estat espanyol ho feia en prostíbuls de les demarcacions de Girona i de València. El mètode que utilitzaven era el conegut com a 'Lover boy', on el proxeneta captava sentimentalment les dones per tal de generar una dependència emocional. D'aquesta manera les obligaven a exercir la prostitució i pagar una taxa cada vegada. Després, els arrestats acabaven venent-les per 6.000 euros a altres proxenetes. A la demarcació de Girona s'han alliberat dues dones, i a València quatre.

Segons han pogut constatar els diferents cossos intervinents en l'operatiu policial contra la xarxa, les víctimes tenien una relació tan estreta amb el proxeneta a Romania que eren "incapaces" de viure sense el seu explotador. De fet, per això suportaven les coaccions, agressions i les humiliacions dels arrestats. Després les traslladaven a diversos països de la Unió Europea on les obligaven a exercir la prostitució en locals o al mateix carrer.

L'operatiu policial ha inclòs també onze entrades i registres en domicilis, sis dels quals a Romania i cinc més a l'estat espanyol, on també s'han detingut set persones, sis a València i l'altre a la demarcació de Girona. A més, els policies han requisat als sospitosos 5.000 euros en efectiu, cinc cotxes d'alta gamma, joies de gran valor, armes blanques, telèfons mòbils i documentació d'interès per a la policia.