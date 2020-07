Tres grups municipals analitzen la transició de models de gestió de l'aigua

Els grups municipals Guanyem Girona, Independents per Salt i Poble Actiu Sarrià de Ter s'uneixen per crear una taula de treball conjunta per analitzar la transició de models de gestió de l'aigua i sumar forces amb la ciutadania i els moviments socials per una gestió de l'aigua «millor, més democràtica i més transparent».

Els tres grups municipals han mostrat la seva preocupació davant «l'opacitat» en què s'està desenvolupant el procés cap a la municipalització de l'aigua de Girona, Salt i Sarrià de Ter des de fa més d'un any. Així, les formacions han expressat que, malgrat el govern gironí convoqués una sessió de la Taula de l'Aigua fa uns dies només per a entitats gironines, «la informació, el debat i el diàleg sobre com ha de ser el futur servei de l'aigua, és gairebé inexistent».

Els tres grups municipals, que han constituït un espai de treball conjunt per tractar la gestió de l'aigua des d'un punt de vista d'àrea urbana i mantenen contactes amb altres grups de municipis veïns, han aprofitat per afegir que si la dinàmica es manté hi ha el risc que «el futur servei de l'aigua no guanyi ni en transparència ni en cogovernança».

També han denunciat els sous «injustificats» d'entre 80.000 i 100.000 euros que cobren els directius situats pels tres ajuntaments a dirigir l'aigua des que el jutjat, després d'una denúncia de la CUP, va obligar l'Ajuntament de Girona a assumir l'administració judicial del servei de l'aigua.