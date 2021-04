L'àngel de la Catedral, al cartell de Temps de Flors

L'Institut Santiago Sobrequés va presentar ahir el cartell d'aquesta seixanta-setena edició de Temps de Flors, que se celebrarà del 8 al 16 de maig.

A l'inici de l'acte, el cartell guanyador reposava damunt d'un cavallet cobert amb un llençol negre. El moment de descobrir-lo va generar expectació entre els assistents; la majoria alumnes amb una proposta pròpia a concurs.

L'obra vencedora va ser la de Martina Meotto, alumna de segon de batxiller artístic, que es va endur el reconeixement amb una composició on l'àngel de la Catedral s'humanitza i es converteix en el protagonista de l'escena.

«Cada matí, quan surto al balcó des de casa, veig l'àngel i vaig pensar que és un bon símbol que representa la ciutat», va explicar. L'artista, però, va confessar que aquesta no havia estat la idea inicial. «Primer em volia centrar en les diferents generacions; vaig dibuixar una àvia i un nen amb el pont vermell al fons».

Meotto no s'esperava el premi perquè «he vist el treball de tots els meus companys i hi havia cartells molt ben treballats». L'alcaldessa Marta Madrenas també va destacar-ho: «Hi havia obres molt bones i ha estat difícil escollir».

Seixanta cartells

Al concurs, hi van participar vora seixanta propostes, una per cada alumne de l'assignatura de Cultura Audiovisual del centre. El Sobrequés és l'encarregat del disseny d'aquest cartell des del 2010, gràcies a la iniciativa de Joan Cumeras, actual director del centre i professor -conjuntament amb Núria Antonio- de l'assignatura on es dissenya el cartell.

A cel obert

Enguany, a causa de la pandèmia, tots els muntatges florals s'exposaran a l'aire lliure a nou barris de la ciutat: Barri Vell, Carme, Mercadal, Eixample, Sant Daniel, Fontajau, Sant Narcís, Devesa i Santa Eugènia.

«No podrem entrar als espais arquitectònics per evitar aglomeracions», va explicar Madrenas, que va recordar que cada any unes 200.000 persones visiten Girona per Temps de Flors.

«Aquest any volíem fer un Temps de Flors com un acte d'optimisme, a l'aire lliure i pels barris. El disseny escollit representa l'esperança, amb un àngel protector de Girona», va dir l'alcaldessa. I de fet, és en aquesta línia en la qual ha treballat Meotto amb una figura a l'exterior i l'eslògan «A cel obert».

El cartell està fet amb Photoshop de forma «totalment digital». Meotto va explicar ahir que el que més li va costar va ser la «textura de l'àngel», perquè «mai havia treballat amb aquest tipus de pinzells».