Salt té més il·lusió que mai per celebrar les festes patronals de Sant Jaume i gaudir plenament d’un programa que s’ha elaborat amb plenes garanties sanitàries. L’objectiu és tenir una festa segura i amb normalitat i adaptant-se en tot moment al que dictin les normes.

Des de l’Ajuntament de Salt i les entitats s’ha fet un gran esforç per poder tenir a punt un programa d’activitats que omplirà molts dies d’activitat diferents escenaris del municipi. Un any més, la música tindrà un gran pes en la programació i tampoc es deixaran de banda les activitats més tradicionals. La festa de Salt és cada any una de les més potents en el calendari de festes de les comarques gironines.

En el programa oficial editat amb motiu de la festa, l’alcalde saltenc, Jordi Viñas, envia una salutació encoratjadora a tots els veïns i veïnes. Concretament, destaca el caràcter especial que tindrà enguany la festa major. «Aquest 2021 ja ho tenim tot a punt per a l’inici de la Festa Major de Salt, un tradicional punt de trobada entre veïns i veïnes, familiars i amics que aquest any, més que mai, és molt especial. I és que, després del parèntesi al qual ens vam veure obligats el 2020, enguany recuperem la nostra festa major amb la implicació i complicitat, com sempre, de les nostres entitats, associacions, personal municipal i tothom que hi aporta el seu granet de sorra». Viñas dona les gràcies a tothom per l’esforç que s’ha fet per poder tirar endavant la programació.

A més, apunta que totes les activitats estan pensades per respectar les restriccions vigents i garantir «una festa major segura per a tothom, però amb la mateixa il·lusió de cada edició. Penso que no parlo només per mi si us dic que, fins i tot, amb més il·lusió que mai». L’alcalde demana responsabilitat a tothom per poder garantir una bona festa. «Amb civisme i responsabilitat, atenent les indicacions per continuar guanyant la batalla a la COVID-19, gaudim de la Festa Major de Salt. Aprofitem aquests dies de retrobament per compartir estones especials i tornar a viure Salt amb tota la seva intensitat». En el programa oficial es poden consultar totes les activitats i les diferents recomanacions i normes que s’han de seguir en cada acte programat. És molt important seguir totes les indicacions.