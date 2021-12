Un grup de lladres van intentar robar en una farmàcia del barri de Sant Ponç de Girona aquest passat dilluns. Ho van fer de matinada però se’n van anar amb les mans buides. No és el primer cop que aquest local pateix robatoris, el més recent dels quals el gener de l’any passat. La Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona està indagant sobre el succés i de moment, no s’han produït detencions.

El succés es va produir cap a la una de la matinada, un grup d’individus va adreçar-se fins a aquest local situat a l’avinguda de França. Un cop allà, d’entrada van començar a enrotllar la persiana i forçar la seva elevació. Un cop fora aquest element de protecció, van esbotzar la vidriera principal. Que va quedar ben esquerdada.

Fugen per l’alarma

L’actuació dels lladres va disparar l’alarma de la farmàcia i quan es disposaven a emportar-se la caixa registradora, van haver de fugir cames ajudeu-me, tal i com mostra la gravació de les càmeres de vigilància que hi ha al local.

Els Mossos d’Esquadra van arribar pocs minuts dels fets a lloc i fins tot, van fer recerca per la zona ja que els lladres s’havien escapat pel mateix barri. No es van aconseguir localitzar i ahir, encara no s’havien fet detencions.

Aquest tipus de robatori és el mateix estil del que ja va ser víctima el mateix establiment ara fa prop de dos anys. El gener de 2020 els lladres però van aconseguir entrar, robar i i fins i tot van arrencar un armari del local. En aquella ocasió, els lladres haurien utilitzat algun tipus d’eina -com un mall- per tirar a terra la vidriera del local que va quedar feta a miques, com ha passat aquest cop.

El nou robatori ha causat danys al local i ahir al matí, els treballadors intentaven retornar a la normalitat. Les destrosses encara eren molt presents.

Responsables del local ahir es mostraven resignats pels fets i denuncien que han estat objecte de robatoris diverses vegades i que segons la seva opinió, el barri de Sant Ponç hi ha poca presència policial, sobretot de nit quan passen aquest tipus de fets.

Trencament de vidres

Aquest no és el primer robatori d’aquestes característiques al Gironès. Per exemple, la setmana passada uns lladres van actuar per segon cop en dues setmanes contra una fleca - cafeteria que hi ha a Vilablareix. En aquest cas, a cop de tapa de clavegueram van aconseguir tirar a terra la porta. Van accedir al local i es van emportar la màquina automàtica registradora.

El mes d’octubre, els comerciants de Girona ja van alertar d’un creixement de robatoris a la ciutat.