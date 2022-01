Els voluntaris de Creu Roja a les comarques gironines han repartit 8.746 joguines a 3.295 infants en situació vulnerable. Al llarg de les festes, l'entitat ha organitzat una campanya de recollida de joguines. En ella hi han participat 137 voluntaris, i també empreses i ciutadans que han donat els regals. Totes les joguines que s'han donat havien de ser noves, sostenibles, cooperatives, no sexistes i no bèl·liques. Aquesta és la 29a edició de la campanya de recollida de joguines que fa Creu Roja amb l'objectiu que tots els infants tinguin joguines per promoure el dret al joc entre els més petits. Aquest any, la campanya ha organitzat activitats per tal que la ciutadania i les empreses poguessin participar activament en la logística.

Els dies de Nadal són dels més esperats per als més petits perquè reben les joguines que han demanat al Tió o als Reis d'Orient. Però no en totes les cases els més petits es desperten amb un arbre ple de regals el dia de Reis per la falta de recursos de la família. Amb l'objectiu que cap nen es quedi sense una joguina per estrenar, la Creu Roja ha repartit 8.746 joguines a 3.295 infants de les comarques gironines. Es tracta d'objectes per estrenar, que són sostenibles, cooperatius i que no són sexistes ni bèl·lics. La idea és que els infants puguin exercir el seu dret al joc. En aquesta campanya de recollida s'han habilitat diversos espais de la demarcació per tal que les empreses i ciutadans poguessin entregar les joguines noves. En el control d'aquests punts i el trasllat de les joguines hi han participat 137 voluntaris, arribant a més de 174 municipis de la demarcació. A part de donar joguines, les empreses i ciutadania poden donar diners perquè Creu Roja comprés els regals. Aquest any, com a novetat, també s'han organitzat activitats per tal que la gent també participés activament en la logística de la 29a edició de la campanya de recollida. A més, també s'han fet 23 activitats arreu de Catalunya per fomentar sobre el valor educatiu del joc i hi han participat més de 850 persones. Aquesta és una branca que cada vegada té més pes dins de la campanya, ja que Creu Roja aposta per fer pedagogia sobre la importància de preservar el dret al joc dels infants, independentment de la situació familiar.