Girona preveu recaptar un 27’8% més amb la taxa d’escombraries que el 2023

L’Ajuntament de Girona ha començat ja la campanya de cobrament al ciutadans de dos dels principals impostos i taxes. Entre l’Impost de Béns Immobles (IBI) i les escombraries calcula sumar uns 45’3 milions d’ingressos. Aquest any, hi ha augment en els dos conceptes. L’IBI puja una mitjana del 4,4%, mentre que la taxa d’escombraries ho fa un 25,87% per a les domiciliàries i un 28,69% per a les activitats econòmiques. Una puja, per complir amb una normativa europea que indica que els ciutadans han de pagar el cost que suposa el servei de la recollida de residus. Els increments en l’IBI i en les deixalles, provocarà que les arques municipals rebin una aportació econòmica dels ciutadans molt més substanciosa que en el passat.

Pel que fa a la taxa d’escombraries, l’any 2023 la previsió era recaptar 12.028.749 euros entre els domiciliàries i les d’activitats. Per aquest any, la quantitat s’enfila fins als 15.381.000 euros. L’increment és d’un 27,8%. D’aquesta manera, la taxa anual per un pis és de 214,98 euros (el 2023 va ser de 170,80 euros) i de 302,94 euros en el cas de les cases (el 2023 havia estat de 240,68 euros). La novetat respecte l’any passat és que el pagament es fa fraccionat en tres (com l’IBI) i es cobra la quota cada quadrimestre. Pels pisos és de 71,66 euros i per les cases de 100,98 euros. No obstant, hi ha algunes bonificacions, per exemple per als usuaris que visiten la deixalleria almenys sis vegades.

Respecte de l’IBI, aquest any es preveu recaptar uns 40.016.000 euros, una xifra que és superior en un 4,4% a l’any anterior, quan era de 38.308.872 euros.

Impagaments

Aquestes quantitats són sempre una previsió perquè s’ha de tenir en compte que hi ha un tant per cent d’impagaments cada any. Es tracta de veïns que inicialment no abonen l’import (o bé perquè se n’obliden de fer-ho o bé perquè no poden pagar). Un altre tant per cent d’aquests, acaba abonant l’import després d’activar-se mesures de recàrrec o d’embargament.

El percentatge d’impagaments de la taxa de recollida de residus va ser, inicialment, del 15,76%, ja que dels 12.028.749 euros previstos com a màxim, es va ingressar, en període voluntari 10.088.930 euros.

Pel que fa l’IBI, l’any passat, en període voluntari es va recaptar el 94,12% dels 38.308.872 euros previstos. O sigui, 35.503.203 euros. Per tant els impagaments van limitar-se a un 5,88%. Els impagaments, a més a més, s’acaben reduint en almenys en cinc punts quan s’inicien els tràmits de constrenyiment i d’embargament. Al final de tot el procés, la quantitat d’impagaments sol freqüentar entre un 1 i un 2%.

El calendari

A nivell general hi ha un calendari preestablert per al pagament dels impostos. En els cas de la taxa de recollida de residus i de l’IBI, coincideixen. Els que no estan domiciliats s’han d’abonar del 2 d’abril al 5 de juny. Per als domiciliats que paguen un sol cop, s’estableix el 6 de maig.

El que ho tenen domiciliat i fraccionat en tres pagaments, les dates són el passat 5 d’abril i el 5 de juliol i el 7 d’octubre. Finalment, el període executiu, el ciutadà ha de pagar amb interessos s’inicia el 6 de juny.

Si ni d’aquesta manera es paga, l’Ajuntament comença altres vies per evitar l’impagament final. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), cementiris i ocupació de la via pública també segueixen aquest calendari, si bé, no hi ha el fraccionament i els pagaments domiciliats són de cop el 6 de maig.

Al llarg del darrer quadrimestre s’activa el cobrament de l’mpost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i la taxa pels serveis de control i tinença d’animals.

