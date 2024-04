Conveni entre Quart i el Bisbat per l’ús de la rectoria

L’Ajuntament de Quart va aprovar en un ple extraordinari celebrat fa uns dies l’ampliació del conveni amb el Bisbat de Girona per la cessió temporal de la rectoria de Quart. Es tracta d’un acord que caducava el 2030 i que ara s’allargarà fins al 2024 i amb el qual l’Ajuntament farà les tasques de gestió, conservació i manteniment de la Parròquia de Santa Margarida.

D’aquesta manera es podran destinar els 417 metres quadrats útils de l’edifici a fer activitats juvenils i socioculturals. A més, aquest acord també comporta la realització d’obres de restauració i conservació per tal de millorar i adequar l’edifici perquè sigui viable la realització d’aquestes activitats. Actualment, el Consell Comarcal del Gironès està desenvolupant un projecte per a executar aquestes obres de millora.

L’anterior conveni finalitzava el 2030 i feia impossible la viabilitat de la inversió necessària per part de l’Ajuntament. Per aquest motiu, es va negociar amb el Bisbat de Girona per ampliar-lo i ara durarà fins al 31 de març de 2047.