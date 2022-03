La convocatòria el concurs d’Aparadorisme i Decoració Interior coincidint amb la 67ena edició de Girona, Temps de Flors, que organitza l’Ajuntament ja ha obert les inscripcions que finalitzen el 10 d’abril. La Mostra d’Aparadorisme vol fomentar la implicació dels comerços i establiments a Temps de Flors.

El jurat estarà format per representants de l’Ajuntament, associacions de comerciants, associacions de restauració i hostaleria, i entitats vinculades a la mostra floral. Els criteris que valoraran seran l’originalitat, la qualitat artística, el disseny, el grau de vinculació al tema de Temps de flors i la utilització de flors naturals en la composició de l’obra.

A banda del premi del jurat, i per setè any consecutiu, hi haurà el premi popular que decidirà la ciutadania a través de les votacions fetes per Facebook. A la pàgina de «Girona Turisme», s’hi penjaran les fotografies dels aparadors participants per tal que, qui ho vulgui, pugui votar el que més li agradi.

Com a novetat, enguany el premi consisteix en un apartat específic a la propera edició de la revista Temps de Flors per promocionar i donar visibilitat als establiments premiats. També es podran visualitzar al web de l’esdeveniment. L’objectiu dels premis és potenciar el comerç de la ciutat durant l’Exposició de flors, patis i jardins, un dels esdeveniments amb més projecció nacional i internacional de Girona. Els establiments premiats tindran un apartat específic a la revista i al web de Temps de flors, una acció que permet visibilitzar i promoure el comerç de qualitat de la ciutat.

«Donant protagonisme als establiments premiats ajudem a preservar i potenciar el comerç físic i apropar-lo a la ciutadania i a les persones visitants», ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana Yanes.

Els comerços participants es podran identificar per un adhesiu que farà referència al concurs.