Compte enrere per a la històrica botiga Cal Rei del carrer Nou, al barri del Mercadal de Girona. L’establiment preveu abaixar les persianes per sempre el 7 de maig, amb una petita festa de comiat a la tarda per agrair als clients la seva fidelitat durant dècades i posar punt i final conjuntament a la història de Cal Rei.

L’empresa va fundar-se fa 102 anys i està ubicada al mateix local del carrer Nou des de 1929. La possibilitat de fer compres per Internet i l’aparició de les botigues low cost han estat una estocada mortal per a Cal Rei. Especialitzada en mobles de disseny contemporani, estris de cuina i objectes de la llar, un dels socis propietaris, Jordi Batallé, explica que des que van comunicar el tancament estan vivint «una muntanya russa emocional».

«Prendre la decisió va costar molt - apunta-, però va ser la decisió encertada, tot i que explicar-ho va ser complicat emotivament». «Si el local no fos de la nostra propietat hauríem tancat fa uns anys, com ha passat a altres comerços», assenyala. Batallé ho argumenta indicant que des de «fa anys que les vendes van baixant» i que «el nivell de vendes era insuficient» per mantenir l’estructura del negoci. «Ara em trobo que he de consolar segons quins clients que veuen la botiga buida», explica.

Batallé considera que el fet d’estar situat al carrer Nou no ha estat determinant en la decisió del tancament de l’establiment. «Està passant a tot arreu. Hi ha hagut moment en què a la Rambla hi havia molts més locals tancats que al carrer Nou», exposa. I deixa clar que «una botiga mai funciona individualment. L’entorn que té hi influeix negativament o positivament», conclou.