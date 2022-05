Els hotels tindran més clients entre setmana per Temps de Flors

«A la gent de la tercera edat o als jubilats, ara mateix, els hi parles de fugir d’aglomeracions i aixequen les orelles». Ho explica el president de l’Associació d’Hostaleria de Girona, Josep Carreras. Els establiments hotelers preveuen un increment notable de clients, per Temps de Flors, de dilluns a divendres respecte d’altres anys. Són els dies que, habitualment, concentren una menor presència de visitants als projectes florals escampats pel Barri Vell i altres punts de la capital gironina.

Els hotelers de Girona es freguen les mans amb l’esdeveniment floral després de sobreviure dos anys patint els imparables efectes de la pandèmia que va afectar especialment al sector. «Les previsions són bones», admet el representant dels hotelers. Destaca però, que la gran novetat és l’increment en les reserves que s’està produint les nits dels dies d’entre setmana.

Carreras posa que «si antigament les nits d’entre setmana teníem una ocupació d’entre el 50 i el 60%, per aquesta edició serà d’entre el 75 i el 78%». Apunta que aquest augment es pot deure a persones que no volen aglomeracions perquè tenen «pors i temors» i que tenen disponibilitat per poder triar les dates en què prefereixen fer una escapada.

El president de l’associació afirma que, a més a més, durant molts anys, el gremi ha anat fent una feina de formigueta explicant a clients habituals que «si els hi agradava Girona i tota la demarcació havien de veure Temps de Flors i que si volien fer-ho més tranquil·lament els millors dies - i més amb la pandèmia- eren entre setmana». A més a més, el president dels hotelers exposa «a banda que hi ha menys aglomeracions, hi ha preus més econòmics i més disponibilitat». «Fugir de les aglomeracions» s’han convertit en unes «paraules màgiques» insisteix Carreras.

Fregar el 100% els dissabtes

Si les dades entre setmana són bones, també ho són les previsions pel cap de setmana, tot i que ja passava en edicions passades. Pel divendres, globalment, calcula que l’ocupació serà del 85% i els dos dissabtes podria arribar al 95% i en alguns casos algun hotel podria arribar a penjar el cartell de «no hi ha habitacions disponibles». Tot plegat, gràcies a les ganes de la gent a «fer coses» després de molts mesos amb restriccions i al «bon temps» que s’ha anunciat que farà els dos caps de setmana.