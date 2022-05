El consell Comarcal ha d’injectar 6.900 € a les Bernardes perquè va gastar de més

El ple del Consell Comarcal del Gironès ha de debatre avui si injecta un total de 6.931 euros a la Casa de Cultura les Bernardes de Salt perquè ha estat gastant més diners dels que tenia pressupostats, sense que ningú ho detectés fins ara. En concret, s’ha comprovat que en el tancament pressupostari de l’any 2021 hi ha factures pendents d’imputar i que durant l’exercici vigent s’han rebut també factures corresponents a serveis prestats en el passat sense cobertura pressupostària. En total, hi ha catorze pagaments pendents.

Hi ha vuit factures del 2021, set de les quals corresponen a la mateixa empresa de missatgeria i una vuitena que és d’una impremta. N’hi ha sis més entrades per registre aquest any, corresponents a temes diversos com gabinet de disseny, transports o una pòlissa d’assegurances. Des del consell s’han estudiat les factures i es considera acreditat que aquestes obligacions econòmiques han estat «indegudament adquirides, però que s’han prestat i rebut «de conformitat» i que l’import» s’ajusta al «preu de mercat».

En un document de la Comissió Informativa Permanent de l’organisme comarcal es lamenta «l’omissió de la funció interventora» que obliga al plenari comarcal a convalidar l’import de les catorze factures amb un «reconeixement extrajudicial». Aquesta figura és el mecanisme establert per l’ordenament jurídic per procedir al pagament d’aquelles factures per les quals s’han contret obligacions sense consignació pressupostària.

Casos similars

El cas de la Casa de Cultura les Bernardes no és l’únic en què s’ha hagut de fer servir aquest mecanisme. Fa uns mesos, l’Ajuntament de Girona va haver de fer un reconeixement extrajudicial a favor de l’Escola de Música del Gironès corresponent al cost de la prestació del servei d’educació musical a alumnes de la ciutat durant el període comprès entre els cursos 2012-2013 i 2020-2021, per evitar l’enriquiment injust de l’Ajuntament. Aquest cas va suposar que el consistori gironí hagués d’aportar un total de 73.778,53 euros a l’escola de música, corresponent al cost de la prestació del servei d’educació musical a alumnes Girona.