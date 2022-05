El PSC reclama més control en les despeses de les Bernardes

El conseller comarcal del PSC Joan Martín, que a més a més és el portaveu de la formació a l’Ajuntament de Salt, va reclamar ahir al consell Comarcal del Gironès que hi hagi un major control en les despeses i el pagament de factures de les Bernardes de Salt. Martín va explicar que en tenir coneixement que hi havia factures de fa tres anys pendents de pagament va mostrar-se molt sorprès i demanar que se li informés què estava passant.

«Hem exigit mesures perquè no torni a passar», va dir el representant socialista. El conseller del PSC, davant l’argument que dos tècnics estaven de baixa va preguntar-se: «Qui diu que no pot tornar a passar?». «Si des de la Casa de Cultura les Bernardes no poden controlar les despeses, que demanin ajuda al consell per tal que algú ho fiscalitzi», va insistir.

Tot plegat es va tractar en un plenari del Consell Comarcal del Gironès, on l’organisme comarcal, amb majoria de Junts i ERC, va aprovar injectar 6.931 euros a la Casa de Cultura les Bernardes perquè havia estat gastant més diners dels que tenia pressupostats, sense que ningú ho detectés fins ara i les empreses que havien fet treballs reclamaven cobrar. En concret, consta un llistat de catorze factures pendents de pagament entrades al registre dels anys 2021 i 2022, algunes de les quals per treballs fets durant l’any 2019.

Segons el Consell comarcal s’ha comprovat que per una «omissió de la funció interventora»» en el tancament pressupostari de l’any 2021 hi ha factures pendents d’imputar i que durant l’exercici vigent s’han rebut també factures corresponents a serveis prestats en el passat sense cobertura pressupostària. N’hi ha de treballs d’una impremta, gabinets de disseny, transports i missatgeria i una pòlissa d’assegurances.