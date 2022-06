Una alcaldessa «cega» evitant les taules i cadires de les terrasses

Avançar per un carrer on, a més dels obstacles fixos, hi ha taules i terrasses de bars ocupant les voreres; servir-se el cafè i un suc de taronja; plegar roba o escollir uns pantalons i una samarreta amb colors que combinin. Accions del dia a dia. Rutinàries per a molta gent. Però veritables reptes per a la gent que no veu bé. «Posar-se en la pell de les persones amb ceguesa total o amb deficiència visual» és el que van fer aquest dimarts l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la seva regidora de Salut, Eva Palau, en una activitat de sensibilització en motiu de la «Setmana de l’ONCE a Catalunya».

Madrenas i Palau es van posar un antifaç i unes ulleres de visió reduïda respectivament per, amb les limitacions d’una persona totalment cega i d’una altra amb una gran deficiència del camp visual, fer un circuit en què havia d’afrontar accions quotidianes que, aparentment, són senzilles.

«Fa una mica d’impressió, perquè tot i les eines que tenen et pots arribar a sentir prou segur encara que no ho tens tot controlat; comproves com es troben amb dificultats» Marta Madrenas - Alcaldessa de Girona

«A la Marta i a l’Eva els hi hem preparat un petit circuit on, al final, hi ha una terrassa de bar amb quatre taules i les seves cadires, perquè vegin com anant amb bastó és molt dificultós passar per les terrasses de bar que no compleixen amb la normativa que hi ha d’haver dos metres entre la façana i les taules», detallava Fran Rodríguez, director de l’ONCE a Girona, sobre el repte que van haver d’afrontar l’alcaldessa i la regidora de Salut. «Fa una mica d’impressió, perquè tot i les eines que tenen et pots arribar a sentir prou segur encara que no ho tens tot controlat; comproves com es troben amb dificultats, sobretot amb els elements menys fixes com poden ser les taules i les terrasses dels bars», va explicar, després de fer el circuit, Marta Madrenas que va reconèixer que «hem de continuar treballant per trobar fórmules perquè ho tinguin una mica més difícil en aquest aspecte».

A la part final del circuit, Madrenas i Palau van seure en una de les taules que simulaven una terrassa de bar. Allà van comprovar les dificultats de servir-se un suc de taronja bolcant el líquid de l’ampolla al got, posar sucre al cafè o trobar culleres... Finalment, amb l’ajuda d’un dels tècnics de l’ONCE, les dues polítiques gironines van provar de plegar roba i van aprendre com les persones amb ceguesa total distingeixen el color de la roba que es volen posar cada dia. Ho fan amb un giny electrònic amb què Madrenas va saber que, amb l’antifaç posat, havia escollit i plegat uns pantalons negres i una samarreta blanca.

«Cal encara marcar bé la separació entre les voreres i els carrils bici» Fran Rodríguez - Director de l'ONCE a Girona

Una bona dosi de «sensibilització» per a dues responsables polítiques que, com recorda Fran Rodríguez, tenen poder de decisió en algunes de les demandes del col·lectiu. «En el darrer mandat l’Ajuntament de Girona ha fet molt d’esforç entre encaminaments, uns relleus a les rajoles d de les voreres que marquen el camí cap als passos de vianants, i adaptacions de semàfors», explica el director de l’ONCE a Girona que, però encara camp a recórrer «en marcar bé la separació entre les voreres i els carrils bici» o en demandes que «dins dels autobusos urbans hi hagi altaveus que indiquin quan s’arriba a una parada»