De moment, el Mas Sureda «continua afectat»

El principi d’acord entre l’Ajun tament de Girona i els propietaris del Mas Bellsolà no es pot extrapolar al Mas Sureda. Perquè, des del principi, les negociacions han estat separades i no s’ha tracat com un únic cas. Ahir, fonts municasl varen confirmar que el Mas Sureda continua «afectat» per la implantació del nou parc hospitalari tot i que els cas «es continua estudiant». Des de la propietat es van declinar fer valoracions sobre les converses.

A diferènccia del que passa al Mas Bellsolà, on la masia es fa servir per a ús residencial, Mas Sureda funciona com a restaurant. L’afectació del terreny per a la construcció del nou hospital faria que, a nivell econòmic, els propietaris tinguessin un perjudicial econòmic molt clar per la pèrdua d’ingressos derivats del negoci. El restauran t del Mas Sureda està situat exactament al límit entre Girnoa i Salt.