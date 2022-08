Pere Massana traspassa el Nu als dos cuiners del restaurant, que es transforma en el Nexe

El març del 2011, Pere Massana i Anna Roger obrien el Nu al Barri Vell de Girona. El seu segon restaurant després de l’històric Massana del carrer Bonastruc de Porta, en funcionament des de la dècada dels vuitanta i amb una estrella Michelin des del 2007, que al llarg de la darrera dècada s’ha guanyat un espai destacat en l’oferta gastronòmica de la ciutat. Una aposta que ara, en un Barril Vell on les propostes de nous restaurants no paren d’augmentar, continuarà sense Pere Massana després que el reconegut xef hagi decidit traspassar el restaurant als dos cuiners que, des de fa anys, estaven rere els fogons en el dia a dia del Nu. El cap de cuina, Albert Izquierdo, i el seu segon, Hugo Cuenca, obriran el 12 d’agost el Nexe, un nou restaurant al mateix espai i amb el mateix equip que fins ara hi havia al Nu. «Estem molt agraïts a en Pere, ens ha animat a fer aquest pas endavant i ens ha posat les coses fàcils; sabem que sempre està allà i que si el necessitem per aconsellar-nos, el podem trucar», detalla Izquierdo, un jove cuiner de 32 anys, que després de treballar a l’estrellat Tres Macarrons d’El Masnou, va arribar el 2015 a la cuina del Nu. Encara més jove, 30 anys, Hugo Cuenca va canviar fa sis anys la cuina de l’Hotel Santa Marta per treballar al costat de Pere Massana. Ara, junts, es posaran al capdavant del Nexe que, com explica Izquierdo, deu al seu nom a la idea de convertir-se en un «enllaç entre els proveïdors locals i els clients».

«La gent que conegui el Nu i ara vingui el Nexe trobarà el mateix equip i la mateixa passió per la cuina; mantindrem alguns plats, però canviarem la carta per fer una cuina molt de temporada basant-nos en els proveïdors locals», detallen Izquierdo i Cuenca. Per exemple, «si el del peix ens diu, agafeu avui els calamars que està molt bé, doncs aquell dia tindrem un plat fora de carta amb calamars; en l’època de les albergínies blanques, que és curta, doncs les aprofitarem». Tots dos, sobrats d’il·lusió i amb ganes de mantenir o «fins i tot intentar millorar» el llistó deixat per Pere Massana, han parlat amb Unió de Pagesos «per tenir una llista de productors locals», amb botigues de vins del mateix Barri Vell, amb productors de cerveses artesanes... «Combinar el respecte cap a un producte excel·lent, fresc i de temporada amb la recerca de la millor tècnica per elaborar els plats és l’ànima del nostre ofici», insisteix Albert Izquierdo que, parlant de quin estil de cuina es farà al Nexe assegura que «no és japonesa, ni sud-americana, ni tan sols mediterrània; viatgem per tots sense comprometre’s amb cap d’elles exclusivament; és una cuina pròpia».