Cinc joves apallissen un veí de 74 anys que es queixava de sorolls a Germans Sàbat

Un veí del barri gironí de Germans Sàbat de 74 anys ha denunciat que un grup de cinc joves el van apallissar la nit del 15 d’agost després que els hi recriminés que estaven fent un soroll excessiu al carrer. L’afectat, LM.L., va patir diverses contusions a l’esquena, al braç i en una cama després de caure per terra per un cop de puny a la cara i de rebre diferents puntades de peu quan ja estava estirat. L’endemà de l’agressió, va anar al CAP de Taialà on li van fer un informe mèdic de les lesions i va presentar una denúncia pels fets i les lesions patides per l’atac de grup de joves, a la Policia Municipal de Girona.

L’home estava al balcó del seu habitatge del carrer Josep Maria Prat, cansat de sentir el xivarri d’un grup de joves que assegura, que estan cada nit a la plaça de davant: «No puc estar a dins de casa mirant la televisió. Em vibra la imatge», explicava ahir a aquest diari. Entre la vintena de persones que solen reunir-se a la plaça, segon l’afectat, n’hi ha cinc o sis que es mouen en motocicletes i ciclomotors a tota hora i que van engegant i aturant el motor constantment i accelerant el vehicle per fer soroll, una situació que molesta especialment als veïns. La resta de joves sol estar escoltant música i bevent a l’aire lliure. Tenen entre catorze i 35 anys. Segons apunta, la situació es repeteix pràcticament cada dia a partir de les set de la tarda i se sol allargar fins les dues de la matinada. Aquell dia va decidir baixar a protestar als joves i demanar-los que el deixessin descansar fart dels sorolls que sentia des de casa, situada en una segona planta. Els joves no s’haurien pres massa bé la seva actitud i les seves recriminacions i es va iniciar un creuament d’insults fins que quatre nois i una noia el van envoltar i van començar a colpejar-lo, segons relata, fins que van voler. Lamenta que, per aturar els cops tant sols una persona, amb un establiment de venda de productes d’alimentació, es va apropar per ajudar-lo. L.M.L. explica que diversos veïns han trucat diversos cops a la policia per tal que solucioni els actes incívics que produeixen els joves amb les motos, la música, els crits i les begudes i que els agents acaben dient-los que es queixen a l’Ajuntament. De fet, aquell dia, dues patrulles dels mossos van apropar-se fins a la zona. L’home admet en la denuncia que no coneix els joves que el van agredir i que no sap si els reconeixeria perquè té problemes de visió.