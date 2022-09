Girona va celebrar ahir al vespre la tradicional Marxa de les Torxes, amb motiu de la vigília de la Diada Nacional de Catalunya. L’acte, organitzat per Òmnium Cultural, va celebrar el seu quinzè aniversari recuperant el popular recorregut de la caminada, després de dos anys de covid que havien obligat a fer un acte estàtic. A dos quarts de deu del vespre, Lluís Corominas i Isabel Codina, membres d’Òmnium, pujaven a l’escenari que s’havia muntat davant de les escales de la Catedral per llegir el manifest «Cada dia, des de tots els fronts». En paraules del president de l’entitat al Gironès, Sergi Font, el reconeixement a dos voluntaris que «sempre hi són i no fan soroll».

Al llarg de la lectura, es va manifestar l’anhel d’avançar cap a la independència, i de fer-ho cada dia i a tots als nivells. «Des de tots els fronts», recalcava Codina en diverses ocasions. Per acabar, van assenyalar que cal «superar la fase del desànim» i iniciar un «nou cicle». Després del discurs, la Fal·lera Gironina i els Diables de Girona van obrir i fer avançar la marxa, que va arribar fins a la plaça del Vi, a on es va fer l’encesa del peveter i el cant d’Els Segadors.

Uns pocs centenars de persones van omplir modestament les escales de la Catedral i van il·luminar els carrers amb les seves torxes. «Venim cada any, ja és tradició», deia la Clara, una veïna de la ciutat que anava acompanyada de les seves amigues i la seva mare. «Hem de continuar-ho fent, per tots aquells partits catalans que ens diuen que no», ressalta. La Mercè també fa anys que hi va. «No ens ho podem pas saltar», afirmava. Ara bé, assenyalava que enguany hi ha menys assistents, i evidenciava que entre la pandèmia i «com ha evolucionat tot en els últims anys, això s’ha refredat». Font, però, va dir que són conscients que pels volts del 2017 fins a 4.000 persones s’havien aplegat als característics esglaons, però que, enguany, l’acte ja era pensat per a 500 persones. «Estem en un altre moment, no ens hem d’obsessionar. Comença un altre cicle i si hem de picar pedra, estarem encantadíssims. Volem la independència», va manifestar. Òmnium també va organitzar una marxa a Salt a les vuit del vespre, que va anar de la plaça Llibertat, a la plaça de l’1 d’Octubre.