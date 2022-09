Sonora protesta de policies a la plaça del Vi de Girona

Una quarantena de persones es va concentrar aquest dilluns a la tarda a la plaça del Vi de Girona per protestar per diferents temes laborals vinculats a la policia municipal. La protesta, bastant sorollosa, va durant una vintena de minuts i va coincidir amb l’inici del ple municipal del mes de setembre que s’estava portant a terme al saló de sessions de l’Ajuntament. Entre les advertències dels concentrats hi ha la possibilitat de no fer serveis extraordinaris. O sigui hores extres. Els concentrats haurien respost a una crida de diferents sindicats policials.

L’any passat, agents de la policia van participar en diferents protestes en el mateix espai per i explicaven que havien de fer «mans i mànigues» per donar cobertura a la realitat de la ciutat de Girona». Es queixaven de la manca d’efectius i que algunes tasques, com vigilar contenidors, només servia per tapar forats. Protesta dels policies de Girona vestits amb bosses d’escombraries