«Les patrulles que hi ha al carrer no poden arribar a tots els serveis i a totes les demandes de la ciutadania». Habitualment s’han de fer serveis extraordinaris per reforçar torns, serveis i horaris» i «fer mans i mànigues per poder donar cobertura a la realitat de la ciutat de Girona». Aquestes són algunes de les queixes dels policies municipals que el dijous al matí es van concentrar a la plaça del Vi. Una cinquantena de persones, la majoria agents de la policia es van manifestar davant de l’Ajuntament per reclamar una millora de les condicions laborals, sobretot lligades a la necessitat d’incrementar el nombre d’efectius "de la manera més prioritària, eficaç i eficient possible». Els concentrats es van disfressar amb bosses d’escombraries, en referència a la darrera tasca que se’ls hi ha encarregat: vigilar que els ciutadans llencin bé la brossa.

De fet, en el manifest van relatar que «la part política ordena directament que 19 agents, cada dia, facin vigilància dels contenidors a de paisà» i que estan d’acord en vigilar el compliment de les ordenances però que quan els «polítics tapen un forat, se n’obre un de més gros». En aquest sentit, van recordar que si la plantilla fos suficientment dotada com a la ciutat necessita, podria existir una unitat policial que fes habitualment els serveis de paisà, per vetllar pel compliment de les ordenances de convivència...». En el manifest van exposar que són «la capital de província amb la dotació policial més baixa amb proporció a la població» i que «falten un mínim de 30 policies per complir amb les recomanacions». A nivell de sous van afirmar que «la policia de Girona en condicions laborals és l’última de les 22 ciutats més grans de Catalunya».

Van explicar que és «urgent» ampliar la plantilla davant del «creixement de la població, els canvis socials, la crisi sanitària i les jubilacions que ha patit i està patint la plantilla, sempre tenint en compte les recomanacions existents pel que fa a la dotació de policies». Una demanada, que tal com van indicar fa «tres anys» que estan sobre la taula.

La protesta estava convocada per les seccions sindicals de la UGT, CSIF i SPL a l’Ajuntament i podria ser només la primera de les mobilitzacions «després d’haver esgotat la via de la reclamació i negociació sindical per a la millora de les condicions laborals del servei de la policia municipal».

Jubilacions i canvis de destí

Actualment, segons els sindicats, la Policia té una plantilla pressupostada de 157 efectius, dels quals vint són de recent incorporació i serveixen per cobrir baixes per jubilació per la marxa d’agents a altres cossos policials. Per tant, tal com apunten «no estem parlant de places noves que hagin augmentat la plantilla, ja que d’aquesta vintena d’agents, nou estan en situació de pràctiques dins del procés d’oposició encara vigent, i les altres onze han de fer el curs de l’escola de policia - Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el que significa que no estaran actius com a mínim fins a finals del 2022».

Els convocants també van assenyalar que en els darrers anys les reposicions de jubilacions i la marxa de policies han provocat que hi hagi una manca habitual d’efectius, aproximadament, ja que les noves incorporacions han de fer processos de selecció o el curs bàsic de policia a l'Institut de Seguretat Ciutadana de Catalunya i, per tant, no són efectius treballant al carrer». Calculen que els propers 3 o 4 anys, les jubilacions i els canvis de destí poden suposar «entre vuit i deu efectius menys per anys».

Pel que fa a la ràtio, van dir que actualment Girona està a 1,23 agents per cada mil habitants (tenint en compte els habitants censals i la població estacional), quan la Federació Espanyola de Municipis recomana una ràtio de 1,5 i la Unió Europea 1,80. Són doncs entre 170 i 204 policies, quan actualment n’hi ha 157.