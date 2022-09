Dos operaris han resultat ferits greus per cremades en una explosió elèctrica en una empresa de Sarrià de Ter.

Els dos homes són d'una companyia externa que feia treballs a la paperera Hinojosa i per causes que es desconeixen, mentre treballaven, s'ha produït l'incident elèctric.

L'accident laboral s'ha produït cap a tres quarts de vuit del matí a l'empresa paperera ubicada al carrer de Josep Flores. A lloc s'hi ha desplaçat ràpidament la Policia Local de Sarrià de Ter -que han estat els primers a arribar-, cinc dotacions dels Bombers i tres ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del SEM i un metge.

Els serveis mèdics han atès els dos ferits que presentaven diverses cremades de gravetat. Arran del seu estat, un d'ells, l'ha evacuat amb l'helicòpter medicalitzat a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on hi ha una Unitat de Cremats. A l'altre, se l'ha derivat en ambulància a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Els Bombers per la seva banda, quan han arribat ja s'han trobat que no hi havia cap mena de foc sinó que el que hi havia a la zona de l'explosió era fum. Per aquest motiu, han assegurat la zona que no hi hagués cap perill de foc, han revisat i ventilat. En menys d'una hora, han donat el servei per apagat.