La Fal·lera fa volar la imaginació

El món de la imaginació. Aquell que permet crear una i mil històries. De tota mena. Els infants, amb la seva innocència, són els que més fàcil ho tenen per fantasiar. Tanmateix, imaginar és cosa que fa tothom, no té edat. I si no pregunteu-li a Joaquim Pla i Dalmau, que l’any 1962 va dissenyar nou capgrossos perquè acompanyessin les cercaviles populars de Girona quan els anteriors es van perdre després d’una inundació. Ara, la Fal·lera Gironina ha volgut posar en escena tot això en una obra de teatre, la primera que fa la colla des que es va crear. I aquest matí, La mosca d’en Quim ha emplanat el Teatre Municipal de Girona , en una estrena que ha entusiasmat a petits i grans.

«Mira quanta gent», deia una mare al ser fill abans d’entrar. La gent anava passant dins del Teatre, amb la canalla amb un somriure d’orella a orella quan veia a algun amic seu també entrar. Fins que els últims en fer-ho han estat uns personatges peculiars, amb paraigua. Clar, amb el cel mig ennuvolat que feia a Girona en aquell moment es podria arribar a pensar que n’havia caigut una de grossa, i que aquests últims ressagats entraven ben mullats. No era així. Això ja feia referència a aquella inundació que hi va haver a la ciutat durant la tardor de 1962. L’obra havia començat.

La història no només ha servit per fer passar una estona agradable al grapat de famílies que la van anar a veure. També va fer que els més menuts poguessin conèixer l’origen d’aquests capgrossos i el que representen. Una història on Fraret havia de trobar els seus nous companys i gràcies a l’ajuda de Pla Dalmau van sorgir diferents personatges entranyables que representaven les diferents classes socials. Per la seva banda, el públic també ha col·laborat, i molt. Els personatges han interpel·lat amb ells, corrents pel pati de butaques i fent picar de mans als espectadors quan sonava la música. Grans i petits no van dubtar ni un segon quan els han demant que fessin petar els dits per fer aparèixer l'Esquivamosques per acabar d’arrodonir l’obra amb un ball conjunt.

Un cop finalitzada, el director, Pere Madrenys, ha convidat al públic a continuar amb la festa al pati interior del Teatre Municipal. Si no n’hi havia hagut prou amb una hora i vint minuts d’espectacle, el públic encara ha pogut gaudir uns minuts d’aquestes actuacions que La Fal·lera Gironina acostuma a fer per carrers i places de la ciutat i que engresquen i fan ballar a petits i grans.