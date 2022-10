Mossèn Jordi Callejon deixa Sant Jaume de Salt i es pren un descans del Bisbat

Mossèn Jordi Callejon, que portava des de l’any 2011 com a responsable de la parròquia de Sant Jaume de Salt, ha decidit agafar-se un descans i deixar d’estar actiu a la diòcesi de Girona. Segons apunten fonts del Bisbat, Callejon no ha deixat el sacerdoci, però s’ha agafat un temps durant el quals no assumirà responsabilitats diocesanes. Callejon, nsacut l’any 1980, és un dels sacerdots més joves del Bisbat de Girona, i durant la seva trajectòria s’ha caracterizat per intentar acostar l’Església al col·lectiu més jove. Serà substituït a la parròquia de Sant Jaume per mossèn Miquel Ramió, arxipreste i responsable també del Mercadal de Girona, que ha estat nomenat nou administrador parroquial, i mossèn Edwin Antonio Vásquez, que quedarà adscrit amb facultats de vicari a la parròquia.

Malgrat la seva joventut, Callejon compta ja amb una extensa trajectòria dins del Bisbat. Es va ordenar capellà l’any 2006, quan tenia 26 anys, i durant molt de temps va ser responsable episcopal de Joventut. A més, durant un temps també va ser secretari personal del bisbe Francesc Pardo, amb qui sempre va mantenir una relació molt estreta. Des del juliol de 2011 era el responsable de la parròquia de Sant Jaume de Salt. Al llarg d’aquests onze anys, Callejon ha fet una important tasca pastoral però també social a la parròquia. Un dels seus principals projectes ha estat l’Esplai Kids, un espai d’educació en el lleure i catequesi que ha aconseguit un bon nombre de participants. A més, durant la pandèmia va ser un dels primers capellans del Bisbat de Girona en retransmetre misses per Internet amb l’objectiu d’arribar a tota aquella gent que no podia sortir de casa. Ara, Callejon ha decidit agafar-se aquest temps de descans per motius personals, durant el qual es dedica a la docència. I el Bisbat ha hagut de moure peça per buscar-li substitut Salt. El nou administrador de Sant Jaume serà Miquel Ramió, que estarà acompanyat d’Edwin Antonio Vásquez. Fins ara, Vásquez estava adscrit a Tossa de Mar, de manera que també s’ha hagut de fer un moviment allà: mossèn Jordi Pascual passa a ser el nou administrador parroquial de Tossa i Joan Robé hi exercirà com a diaca. Tots aquests nomenaments han estat publicats al Full Parroquial d’aquest cap de setmana i han anat a càrrec d’administrador diocesà, Lluís Suñer, màxim responsable de la diòcesi a l’espera de la designació del nou bisbe.