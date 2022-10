Xeringues, cocaïna i mobiliari destrossat: grups de joves assalten els patis de les escoles de Girona

Després que la covid-19 hagi concedit un aire de treva, una altra pandèmia comença a agafar embranzida. Es tracta de la invasió dels patis de les escoles de Girona per part de grups de joves, sobretot durant els caps de setmana i dies festius. I és que a banda d’irrompre en les instal·lacions saltant (i en molts casos també forçant) la tanca d’accés per a disputar partits de bàsquet i futbol, utilitzen els espais per a fer-hi «botellots». Una pràctica que ha passat de detectar-se de forma aïllada a estendre’s pels centres educatius de la ciutat.

La sorpresa, però, arriba els dilluns. I és que en entrar als patis, descobreixen les proves del delicte. «Hi trobem xeringues, paperines de marihuana o cocaïna, navalles, burilles, preservatius i begudes alcohòliques», explica el director de l’escola Josep Dalmau Carles de Girona, Aaron Fortuny, que lamenta que irrompen al pati del centre per a fer-hi «botellots»: «Hi venen de festa». Però Fortuny no vol esperar a que hi hagi una «desgràcia»: «Hem trobat nens posant els dits a les paperines o inflant preservatius», alerta. Sovint, a més, també es troben amb destrosses materials, des de portes forçades dels despatxos de l’equip directiu a ordinadors robats, passant per material destrossat o cremat.

La situació, però, ja fa sis anys que s’arrossega i, des del 2016, el centre ja ha presentat «més de deu» denúncies a la Policia Local. La facilitat en l’accés, que fins ara estava propiciada per una tanca que no arriba al metre d’alçada, ara compta amb una altra aliada: una escala de gat per on els assaltants també s’enfilen a la teulada. Tot i que el curs passat l’AFA del centre va presentar més de 300 signatures a l’Ajuntament de Girona i al Departament d’Educació, Fortuny denuncia la «inacció política» per a elevar la tanca perimetral per a evitar (o dificultar) l’accés dels assaltants: «Ningú ens dona cap solució, les administracions es passen la pilota les unes a les altres», lamenta. «Estem desemparats, ens diuen que no hi ha pressupost», assegura el director gironí. Una petició que el regidor de Guanyem Girona, Pere Albertí, va tornar a posar sobre la taula al ple de dilluns.

Tot i això, el regidor d’Educació de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, defensa que «estem estudiant si ho podem assumir nosaltres tant a nivell legal com pressupostari», però ja avança que «no serà ràpid». Una situació, la d’aixecar la tanca, que Bertran també assegura que s’està analitzant en el cas de l’escola Migdia. En aquest sentit, l’AMPA del centre ja va denunciar que cada dilluns apareixen al pati «ampolles trencades, pixats, caques de gos als sorrals dels petits o menjar de gos». Una situació que també pateix en la seva pròpia pell l’escola Cassià Costal, que sovint topen amb un pati «ple de burilles, llaunes i ampolles de vidre trencades», a banda de la tanca oberta i persianes forçades.

La directora de l’escola Àgora de Girona, Beth Riera, aposta per a fer pedagogia. «Ara estem deseducant els joves, veuen que si ocupen el pati quan l’escola està tancada no passa res», sentencia. Amb tot, reivindica tornar a implantar la iniciativa dels patis oberts a les tardes i als caps de setmana, però amb la incorporació d’un vigilant. Una acció que Bertran confessa que li «encantaria», però admet que «no és la solució definitiva».

Amb tot, el regidor d’Educació assegura que l’Ajuntament de Girona està duent a terme una neteja «específica» els dilluns a les escoles «on sabem que reiteradament pateixen aquestes situacions» i han reforçat les patrulles policials als centres educatius «amb la possibilitat que puguin emprendre accions punitives». I tot i que admet que «falten equipaments esportius a la ciutat», denuncia «l’incivisme»: «No hi entren a jugar, sinó que busquen espais amagats».