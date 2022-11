Estudien crear un intinerari que superi el tren entre Sant Narcís i el Pla de Palau

L’Ajuntament de Girona ha encarregat un estudi per tenir sobre la taula diferents opcions per connectar els barris de Sant Narcís i el Pla de Palau travessant les vies del tren i la carretera Barcelona. Aquest nou camí estaria situat en el tram comprès entre el carrer Martí Sureda (en un lateral del corte Inglés) i la rotonda del Mas Gri, on actualment és impossible poder passar per l’existència de les dues infraestructures, sobretot la via del tren. Aquest anàlisi hauria de servir per conèixer propostes i alternatives possibles per crear un itinerari a peu que superés aquests obstacles.

El contracte per fer aquest estudi s’ha adjudicat a la consultoria Sanengi SL per 8.349 euros, IVA inclòs. L’empresa té tres mesos per presentar el document, des del 3 d’octubre, data de notificació de l’adjudicació. L’informe ha de contemplar dos possibles escenaris, un que contempli el Pla General tal i com està aprovat actualment. L’altra opció significaria un augment residencial al costat de Sant Narcís.

El tinent d’alcaldia d’Urbanisme, Lluís Martí, no s’atreveix a dir quina podria ser la manera més adequada per superar les vies del tren i arribar fins a la carretera Barcelona. En tot cas, apunta que encara que fos un túnel o unes escales, haurien de tenir, per exemple, un ascensor o alguna plataforma per a persones amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, Martí ha assenyalat que les propostes han de tenir en compte el criteri d’accessibilitat, ja que aquesta possible ruta ha de ser adaptada i també ha de tenir perspectiva de gènere. Per exemple, no podrà tenir cap punt fosc que generi inseguretat. El regidor també ha indicat que la idea d’estudiar aquesta nova opció de creuar de manera segura les vies del tren respon a una demanda dels veïns d’ambdós barris. Haurà de ser però, una proposta «amb una inversió assumible econòmicament», segons el representant municipal.

Ara mateix hi ha diferents opcions per creuar, per exemple, les vies del tren, amb túnels per sota, però tots més al nord. És el cas dels carrers Salvador Dalí i Martí Sureda, a costat i costat del Corte Inglés. Per creuar la carretera Barcelona es fa amb passos de vianants.