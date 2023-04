La carretera de les 45.000 bicicletes

Si hi ha una carretera més freqüentada que qualsevol altra per ciclistes a les comarques gironines, aquesta és, sense pràcticament cap dubte, la carretera d’accés al santuari dels Àngels. Les carreteres estretes i amb poc trànsit de la vall de la Llémena o les que ressegueixen la Costa Brava també sumen molts adeptes, així com l’ascens fins a l’estació d’esquí de Vallter, on hi ha fins i tot els percentatges de desnivell positiu quilòmetre a quilòmetre i on les darreres corbes reben el nom de grans curses ciclistes. Però cap, com el vial que permet arribar fins a aquest cim de quasi 500 metres de Sant Martí Vell, al cor de les Gavarres. Hi ajuda la proximitat de la capital, Girona, on hi ha multitud d’esportistes que utilitzen la bicicleta, i el fet que es tracti d’un tram llarg d’ascens no excessivament exigent i amb poc trànsit de vehicles a motor.

Hi passen gairebé tants cotxes com bicicletes. De fet, en una resposta a la plataforma Mou-te enBici, la Diputació indica que «la distribució acumulada de percentantges fins al febrer de 2023 és de 46% vehicles i 54% bicicletes». L’organisme provincial té instal·lats al paviment de la carretera uns aforadors que comptabilitzen els diferents mitjans de transport que passen la carretera GIV- 6703. Per tant, segons aquests comptadors, hi passen més bicicletes que cotxes, camions o motos. En la mateixa resposta però, s’especifica que durant el febrer el percentatge va ser del 51% de vehicles i el 49% de bicicletes. Aquestes respostes de laDiputació responen a una petició d’informació de Mou-te en Bici fetes el 15 de febrer. Només tres dies abans, el 12 de febrer, Diari de Girona havia publicat uns percentatges facilitats també per la Diputació després de tenir coneixement de l’existència d’aquests «comptadors de vehicles» a l’asfalt. En aquell moment però, l’organisme provincial va situar més avall la xifra del pas de bicicletes. Informava que, en un any, la proporció era del 55% de vehicles a motor i el 45% de bicicletes. Sigui com sigui, el percentatge de freqüència de ciclistes és molt alta. En una resposta a aquest diari, la Diputació explicava que al llarg d’un any s’havien comptabilitzat uns cent mil vehicles. Serien doncs, almenys 45.000 bicicletes al llarg dels 365 dies segons la informació que deixa més avall el percentatge d’aquest mitjà de transport o d’unes 55.000 amb les xifres més altes. Sobretot és el cap de setmana, quan l’increment de bicicletes és del 40% (també creix el número de cotxes), i sobretot els diumenges. L’hora estrella: els diumenges a les onze del matí. El Ral·li i la Volta Tot plegat, mentre la plataforma Mou-te en Bici, i també la Federació Catalana de Ciclisme, continua insistint en l’efecte positiu que suposaria tancar el pas de vehicles a motor el matí del primer diumenge de mes. La campanya va iniciar-se amb força després de l’atropellament mortal de Cristina Vilanova per un conductor ebri i que va fugir del lloc el 30 d’octubre del 2021, en plenes Fires de Sant Narcís. Es van recollir firmes amb la petició del tall temporal periòdic de la carretera i s’han celebrat algunes reunions, tot i que molt espaiades en el temps. Mentrestant, la carretera es va reasfaltar fa unes setmanes i just uns dies després es va tallar unes hores el pas per permetre el pas dels vehicles del Ral·li Costa Brava. Unes setmanes més tard es va tornar a tallar, aleshores per fer-hi passar una etapa de la Volta a Catalunya. Trànsit estudia donar prioritat als ciclistes a la carretera dels Àngels La mesura que planteja Trànsit La Diputació sempre ha deixat clar que la mesura correspondria al Servei Català de Trànsit. Precisament, a mitjan mes de març, el director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, va explicar al Parlament que estan treballant per establir un «ús preferent» per a ciclistes a algunes carreteres catalanes durant el cap de setmana, en què els cotxes haurien de reduir la velocitat. Una seria els àngels i seria, els matins del cap de setmana. «Això significa que en moments determinats assenyalaríem amb dispositius mòbils de gestió de trànsit que els ciclistes tenen un ús preferent de la via i que els conductors han de reduir la velocitat», va relatar.