L'èxit d'una empresa familiar:innovació en el producte i en la producció

Tecnologia i innovació, clau per a l'empresa familiar

La transformació tecnològica a les empreses familiars és necessària per no perdre avantatge competitiu. “La innovació ha estat una de les palanques clau en el desenvolupament de la nostra activitat empresarial”, destaca Francisco. L'olivicultura ha avançat molt en aquestes dues dècades gràcies a l'agricultura de precisió, a l'ús de sondes de mesurament d'estrès hídric o la creació d'un BIG DATA per aplicar més racionalment els tractaments, entre d'altres.

A més, el 2021 van construir una nova tafona amb els majors avenços tecnològics per tal de ser una “indústria intel·ligent”, amb múltiples certificacions en processos, qualitat i seguretat alimentària, cosa que els ha valgut el Premi a la millor Almàssera d'Espanya segons la AEMO (Associació Espanyola de Municipis de l'Olivera), el 2022.

Innovació que també és molt present en la creació de nous productes. El 2008 van ser pioners a llançar AOVE d'una varietat gairebé desapareguda com era la Royal, o l'elaboració dels seus “olis gastronòmics” com els Arbequins fumats o els que infusionen amb plàncton marí d'origen 100% vegetal. La seva aposta per la tecnologia els ha portat fins i tot a introduir tecnologies com el blockchain per garantir la traçabilitat dels seus productes o la visió artificial per seleccionar cada oliva que utilitzen. I estan immersos en gairebé 20 projectes d'R+D que inclouen el foment de la bioeconomia circular.

Passió per la sostenibilitat

En el capítol de RSC també destaca el seu sistema de gestió èticament i socialment responsable, que obliga l'empresa a respectar la sostenibilitat sota els seus tres aspectes, social, econòmic i mediambiental, i amb què ha obtingut la certificació SGE21 sota la Norma Foretica. Els responsables han implantat polítiques de conciliació de la vida familiar i laboral, han estimulat els plans d'igualtat (el 85% dels directius són dones), la formació contínua i la coresponsabilitat.

En el terreny de la sostenibilitat han aconseguit algunes fites tan importants com ser la primera empresa del sector a obtenir per DNV la certificació de Petjada de Carboni (2011) i Hídrica (2014); i s'han unit al projecte Life “OLIVARES VIVOS” gestionat per SEO-BIRDLIFE per impulsar l'olivicultura regenerativa i restaurar l'ecosistema on s'enclava l'oliverar.

¿Quina és la fórmula per mantenir l’èxit duna empresa familiar?

“Crec que no hi ha fórmules màgiques. Es tracta de tenir les idees clares i imposar-se objectius assolibles, però alhora exigents i ambiciosos… i treballar amb tenacitat i constància”, diu Francisco Vañó. També destaca la importància de comptar amb bons equips que estiguin identificats amb les bases de la cultura corporativa i els projectes de l'empresa, que tinguin inquietuds i esperit crític. “En les empreses familiars, al meu parer, és fonamental també estimular el diàleg entre els membres, la generositat, que la informació flueixi de manera contínua i ordenada i parlar amb sinceritat dels problemes quan sorgeixin”, conclou.