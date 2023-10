¿Coneixes els avantatges de la banca en línia i l'ús d'apps? Comprova si la teva pime sap aprofitar-les

¿Quins beneficis té la banca en línia?

Operar a través dels canals en línia, com la banca per internet i les app, permet tenir una disponibilitat total d'accés als serveis bancaris a través del web o de les apps que les diferents entitats ofereixen, dona a les pimes un total control sobre les seves finances i la capacitat de realitzar les gestions més habituals en qualsevol moment i en qualsevol lloc.

Segons Gabriel Santamarina, expert en economia d'El Periódico de España, aquests són alguns dels principals beneficis que té la banca en línia per a les pimes.

Accés 24/7

A diferència de la banca tradicional (presencial), la banca en línia ofereix un accés completament flexible: a qualsevol hora del dia i de la nit, qualsevol dia i des de qualsevol lloc. Només cal comptar amb un dispositiu mòbil i connexió a internet. Així podràs conèixer l'estat de saldo d'un compte, fer simulacions de deute o ampliar línies de crèdit sense acudir a la teva oficina, entre moltes altres operacions.

Agilitat

Amb l'ús d'aplicacions digitals ja no cal fer gestions o preguntar dubtes a través dels canals clàssics presencials. A més de l'estalvi de temps i de la comoditat que suposa realitzar pràcticament totes les gestions a través de l'ordinador i del telèfon intel·ligent, com el cobrament a clients, el pagament a proveïdors, o la gestió de nòmines i impostos.

Control de despeses

Els canals en línia ajuden a controlar el flux de caixa i a fer un seguiment de comptes. Gràcies al fet que permeten un accés immediat, els gestors de les pimes (també els autònoms) poden controlar el flux de despeses i ingressos. Aquest control és vital per mantenir una bona salut financera en qualsevol empresa, sigui de la mida que sigui. Permet fer un seguiment, per exemple, dels pagaments i els cobraments, les amortitzacions de préstecs contractats o la gestió d'instruments tan importants per a moltes empreses com les targetes.

Productes adaptats a cada necessitat

Les entitats financeres poden oferir als seus clients d'empresa productes adaptats a les seves necessitats de forma gairebé automàtica. Gràcies a les eines connectades, es poden anticipar a les demandes tant del mercat com dels clients. El marc en línia dona a l'usuari informació actualitzada per mantenir, per exemple, al dia un control pressupostari o invertir la liquiditat en productes seleccionats segons els seus interessos.

Seguretat

El sector financer ha aconseguit dissenyar entorns en línia extremadament segurs. Es tracta d'un dels mercats que posen més a prova els seus sistemes de seguretat, i són pioners en l'ús de mesures de ciberseguretat avançada. L'ús del xifratge de dades o els sistemes d'autenticació de dos factors són algunes de les mesures més utilitzades.

I les App, ¿què poden aportar al dia a dia d'una pime?

El disseny d'aplicacions mòbils s'ha beneficiat del desenvolupament de noves tecnologies com la Internet de les Coses o el Big Data, i aprofita la immediatesa que permet la digitalització i la informació que ofereixen les dades generades per la connectivitat.

Ara és molt senzill accedir a un bon nombre d'aplicacions mòbils que s'adapten a la mobilitat i l'agilitat que necessiten empreses i autònoms per portar un control financer en temps real. Moltes d'aquestes apps han estat dissenyades per les entitats financeres mateix, per la qual cosa els seus entorns són fiables, senzills i resulten familiars als clients i usuaris. Santander Empresas n'és un exemple. Es tracta d'una app, totalment personalitzable, que permet als clients de Banco Santander portar al dia els seus comptes d'empreses des del mòbil i fer les gestions més freqüents des de qualsevol lloc i a qualsevol hora.

L'ús de la banca digital i eines mòbils simplifica aspectes com la facturació, contractació de productes com pòlisses d'assegurança o la petició d'un préstec per a compra de material, alinear-se amb les polítiques de sostenibilitat d'organismes oficials o gestionar clients.

A més, es complementen amb altres aplicacions de gran utilitat en àmbits com la gestió dels equips humans, aplicacions per millorar el dia a dia dels empleats com els famosos tiquet restaurant i altres incentius, la digitalització de les factures o el control de capítols com els trasllats i la mobilitat.