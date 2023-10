¿Saps fins on pot arribar la teva pime si és digital i està en línia?

Presència a internet, clau per a les pimes

L'explosió de la digitalització ha propiciat un canvi en els hàbits de producció i consum, en qualsevol àmbit industrial i social. I encara que no hi ha dades exactes, s'estima que al dia es fan més de 6.000 milions de cerques, només a Google. Per aquest motiu es diu que, si no ets a internet, no existeixes.

A Espanya, les pimes suposen un 99,8% del teixit empresarial i són responsables de crear el 66% de la feina total. El 65% d’elles compten amb una pàgina web, una botiga en línia o una plataforma d'eCommerce com a canal de vendes principal, una xifra que encara que sembli baixa se situa per sobre de la mitjana mundial que està al 61%, tal com assenyala l'Observatori sobre Digitalització de GoDaddy Espanya 2023. Per fer-se’n una idea global, a Alemanya el nombre de pimes arriba fins al 70%.

El motor de cerca a internet per excel·lència, Google, a més, ha dissenyat una sèrie d'eines que permeten agilitzar i automatitzar un bon nombre de processos, tant en el dia a dia com la possibilitat de comptar amb recursos per millorar les tècniques de màrqueting, conèixer les tendències a la xarxa o tenir sempre a mà tota mena de documentació i informació, amb una unitat d'emmagatzematge, per exemple.

Per això és tan important que l'ecosistema emprenedor s'apunti a les innovacions que ofereixen les noves tecnologies i la digitalització. Un aspecte tan essencial que ha propiciat el disseny de la iniciativa Kit Digital del Govern d'Espanya en el marc dels Fons Next GenerationEU, una ajuda directa a pimes, microempreses i autònoms per contribuir que aquests negocis puguin impulsar la seva activitat en línia amb la creació o millora de les pàgines web, desenvolupament de comerç electrònic i xarxes socials, i que entitats financeres com Banco Santander ajudin a accedir a aquest paquet.

¿Com cal adaptar-se a la digitalització?

Ni tots els negocis són iguals ni es troben en la mateixa fase de maduresa de la seva activitat. De la mateixa manera, el seu nivell de digitalització dependrà del tipus de servei o producte que ofereixen. Tot i això, aquesta transformació no és una opció, és una necessitat per no quedar fora del mercat.

Accedir a serveis com la banca digital, dur a terme múltiples gestions amb les administracions públiques o obrir nous canals de venda necessiten una planificació per beneficiar-se de les oportunitats que planteja la digitalització com augmentar la productivitat, reduir els costos de producció, o aconseguir vendes més grans.

Així, cada pime ha de conèixer quines són les seves prioritats i identificar aquells processos que es poden bolcar a l'entorn digital per optimitzar recursos i automatitzar el nombre més gran de processos repetitius i que no aporten valor.

De la mateixa manera, és clau tenir cura de la seguretat dels entorns en línia, per protegir la pròpia empresa, la seva reputació i els seus clients. Sense oblidar el gran potencial que ofereix la digitalització per conèixer l'entorn del negoci: les dades. Aquestes dades aporten una anàlisi en temps real que permet als responsables de les empreses mesurar els resultats i corregir-los en cas de necessitat.

Per dur a terme aquesta integració de les noves tecnologies en la gestió del negoci i del seu personal, és important desenvolupar les habilitats digitals, per això, Banco Santander ha creat, juntament amb IE University, el programa Beques Santander X | Digitalitza la teva pime, pensat perquè els responsables de petites i mitjanes empreses puguin conèixer aquests entorns virtuals necessaris per adaptar-los.

La importància de tenir una web professional

Augmentar la competitivitat o obrir nous mercats i continuar creixent són alguns dels principals avantatges que té tenir presència a internet, sobretot per poder aparèixer en alguna d'aquelles milers de consultes realitzades en un sol dia i connectar amb alguna d'aquelles persones que busquen un producte o servei.

Perquè tenir una web professional permet a una pime compartir aquest espai digital, competir amb qualsevol altra empresa de qualsevol sector, i sortir a trobar els seus clients potencials.

La presència a internet, a través també d'un Marketplace, elimina els horaris i les distàncies que hi ha entre el client o l'usuari i l'empresa, i manté sempre “oberta” la possibilitat d'adquirir i contractar aquests béns i serveis en línia, ja que no cal fer-ho físicament, arribant així molt més lluny.

Un web professional suposa una inversió ajustada, el procés de disseny pot ser senzill i, en molts casos, oferir un manteniment fàcil. Per això hi ha plataformes que compten amb plantilles amb què aconseguir un disseny bonic i pràctic que no exigirà coneixements tècnics.

Amb això, un negoci pot estar en contacte amb els seus clients i mantenir un diàleg àgil i directe, cosa que ajuda a conèixer millor i detectar millores o fins i tot nous nínxols de mercat per seguir innovant, i que els responsables poden arribar a un nombre cada vegada més gran de persones. Una oportunitat de visibilitat per a empreses d’àmbits més locals i mercats molt segmentats i específics, per exemple.

Xarxes socials i plataformes en línia, un complement per a les pimes

L'ecosistema d'emprenedoria, a més, ha de participar i tenir presència en els mateixos canals que els seus usuaris potencials per connectar-hi. Per això, les xarxes socials són un bon complement a una web professional i ajuden a explotar també altres eines com els diferents marketplaces, o espais virtuals dedicats a la compra i venda de productes.

Aquests altaveus ajuden a millorar, no només la comunicació amb el públic, sinó que també impulsen la visibilitat i la reputació de la marca, i es converteixen en un potent canal d'atenció al client creant una comunitat digital que impulsa tot això.