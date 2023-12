Banco Santander i la Cambra de Comerç trien Ánima Kitchen com a Pime de l'Any a Las Palmas. ¿Vols saber per què?

-Ánima Kitchent és una empresa que compta actualment amb prop de 140 empleats i amb oficines a Madrid, Ciutat de Mèxic i Illes Canàries. Va néixer com a Ánima Estudios a Mèxic el 2002, el 2015 va desembarcar a Madrid i el 2016 va arribar a les Canàries. ¿És una història d’èxit?.

Sens dubte, per a nosaltres sí que és una història d'èxit, ha estat un camí llarg i pedregós però molt satisfactori. El nostre camí canari va començar amb un equip de 17 animadors en un espai compartit i un projecte, Cleo & Cuquín; avui dia som més de 140 persones en unes instal·lacions de més de 1.200 m2 i treballem sota un concepte multiprojecte en propietats intel·lectuals pròpies i també en projectes internacionals per a tercers de gran recorregut. A més a més, avui ja podem dir que Ánima Kitchent és una empresa 100% canària, de capital i ADN local.

-Ánima Kitchent s'especialitza en animació 2D i CGI, creant, produint i gestionant marques d'alta qualitat, així com desenvolupant contingut original enfocat als nens i les famílies, amb sèries a Netflix i HBO. ¿Especialitzar-se és la clau de l'èxit?

El nostre focus sempre ha estat desenvolupar marques d'entreteniment per al públic infantil, entenent que dins d'aquest nínxol de mercat hi ha diversos productes. En el nostre cas, la nostra expertesa produint contingut preescolar ens ajuda a diferenciar-nos i posicionar-nos com a líders en aquest camp, però això no ens tanca a poder assolir projectes d'animació de diferent target, estil o tipologia.

Posar el focus en allò que consideres que saps fer és la teva millor arma, sent conscient que hi ha molt camp per innovar, adaptar-se a les tendències del mercat però sempre sabent quin és el teu avantatge competitiu i explotar-lo.

-Han hagut de competir amb grans productores i amb estudis d'animació. ¿Com han aconseguit créixer i posicionar-se en un mercat tan competitiu?

Lluitar contra gegants sempre és complicat, en el nostre cas sempre ha sigut prioritària la qualitat del nostre producte, el know-how del nostre equip i poder oferir a preu competitiu a Europa un producte de gran qualitat amb ajuda dels incentius fiscals. Que el teu contingut s'emeti en finestres tan internacionals com Netflix, Youtube o HBO MAX, també és una carta de presentació del que som capaços de fer com a estudi, en una indústria tan competitiva i que avança a passos de gegant, has d'estar contínuament a dalt de tot.

-Obrir-se al mercat internacional pot ser una altra clau d’èxit. ¿En el seu cas ha estat així?

En el nostre sector és gairebé impossible no fer-ho; encara que ens considerem creadors de contingut, som una empresa que també ofereix serveis a tercers, ja que fer-ho no només és potencialment rendible sinó que t'aporta més estabilitat i et posiciona en el panorama internacional com una opció real per a aquelles majors i productores internacionals que vulguin externalitzar íntegrament o parcialment les seves produccions.

D'altra banda, un projecte audiovisual des que s'emet en plataformes globals com Netflix o Youtube, ja et situa al mapa internacional i aquesta exposició t'obre noves oportunitats de negoci.

-¿El fet de ser una PIME pot ajudar a l'hora de prestar una atenció més personalitzada i ser més flexibles i adaptar-se millor als canvis del mercat que a les grans empreses? Això permet ajustar la seva estratègia de desenvolupament de productes en funció de la retroalimentació del client, per exemple.

És important saber adaptar-se a les tendències del mercat sense que això t'exigeixi canviar completament el teu model de negoci. El fet de ser una PIME, a priori, et permet actuar amb rapidesa davant de riscos desconeguts i ser flexible en la presa de decisions.

En el nostre cas, ens hem hagut d'adaptar als nous models de visionat de contingut infantil i ajustar-nos als canvis que van dictant els espais com YouTube, plataformes digitals o l'aparició de noves xarxes socials com TikTok. Generant contingut digital per a YouTube hem entès que tenir el ‘feedback’ directe del consumidor ens permet valorar en temps real l’impacte del nostre producte, tenim una eina que ens connecta directament amb l’espectador i les seves expectatives.

Hem hagut d’intentar-ho, caure i aixecar-nos i hem trobat un model que a nosaltres ens funciona, sense deixar de potenciar altres eixos del negoci com és el desenvolupament de producte seriat o la captació de serveis internacionals.

-El règim econòmic i fiscal canari (REF) permet deduir el 54% de la inversió realitzada a les produccions audiovisuals, fins a un màxim de 18 milions d'euros, ¿aquest ha estat un factor clau per obrir una seu a les Illes Canàries?

Els incentius fiscals que ofereix el territori per produir animació són avui dia dels millors d'Europa i va ser determinant per instal·lar-nos a Gran Canària el 2016, però un bon esquema fiscal ha d'anar acompanyat d'accions que complementin i acompanyin la generació d'indústria i en aquest cas l'aposta és clara, les institucions públiques tenen el focus posat per potenciar aquest sector a les illes i per això no para de créixer a les Illes Canàries.

Com a implicats, volem veure com el sector segueix creixent i per això de manera activa sempre intentem posar el nostre granet de sorra, per exemple, amb accions formatives i generació d'ocupació, amb l'objectiu de continuar ajudant a potenciar la indústria tant a les Illes com a la resta d'Espanya.

-L'any passat van rebre el Premi Pime de l'Any de Las Palmas, de la mà de Banco Santander i la Cambra de Comerç, en què es va valorar el fet que hagin generat ocupació en un sector nou. ¿Han estat pioners a Espanya i les Canàries?

Vam aterrar a Gran Canària el 2016, sent la primera productora d'animació a implantar-se a l'illa i amb l’objectiu clar no només de tirar endavant les nostres produccions sinó també generar ocupació de qualitat i amb un enfocament clar a formar massa crítica local a través de cursos de formació que culminen amb un període de pràctiques en empresa i una potencial contractació i pla de carrera dins de la companyia. Avui dia un 40% de la nostra plantilla és ocupació local.

Ens sentim orgullosos de saber que hem contribuït a generar ocupació i potenciar que perfils locals amb vocació clara, que no creien poder dedicar-se a l'animació des de les illes, puguin desenvolupar la seva carrera arreu del món.

- Des del 2016 han creat 3.400 minuts d'animació a les Canàries, amb 13 projectes per a televisió, serveis de subscripció (SVOD) i publicitaris (AVOD), amb un volum de negoci proper als 9 milions d'euros anuals. ¿Quina és la seva previsió futura immediata?

Sens dubte és seguir caminant en la mateixa direcció i continuar desenvolupant, produint i generant marca espanyola al món. Potenciar allò que tenim i adaptar-nos a aquest sector que avança tan ràpid. Volem pensar que el 2024 ve carregat de projectes que ens aportaran valor de marca i projecció internacional.

-¿Quins consells donaria i quines estratègies plantejaria a una PIME per competir amb les grans empreses del seu sector?

Quan es parla de competir amb grans empreses no es tracta de superar-les en mida o en volum de negoci, es tracta de trobar el teu valor únic que et proporcioni un lloc al mercat.

Com ja he esmentat, un dels grans avantatges que tenim com a PIMES és el de ser flexibles per respondre ràpidament a les necessitats canviants del mercat i brindar solucions ràpides i això és una cosa a potenciar.