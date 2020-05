El mercat de lloguer a la demarcació gironina: poca oferta i molta demanda

El mercat de lloguer a la demarcació gironina no és evidentment aliè tampoc a la nova crisi i a la nova situació que es viu en el sector de l'habitatge. També ha notat especialment la crisi i això comportarà un ajustament en el nivell de preus que hi havia abans de la pandèmia. Cal pensar que quan es reactivin tots els sectors i es torni a la normalitat, per exemple a la universitat -els estudiants són uns grans clients del lloguer-, el mercat s'anirà resituant.

A banda hi ha també tota l'oferta del lloguer vacacional. Donades les circumstàncies i donada l'obligatorietat sanitària, es calcula que aquest any les vacances per a la població que podrà fer-les passaran pel lloguer de proximitat. Apartaments i cases tant a la costa com a l'interior tindran força demanda. Passarem a fer un turisme de proximitat i ens mourem en cotxe particular. Per aquest motiu, una part important de la població buscarà el lloguer d'apartaments. En aquest sentit, durant les darreres setmanes ja s'han formalitzat les primeres reserves. El sector està content però també a l'espera que es confirmin quin tipus de mesura s'han de prendre per garantir en tot moment la seguretat de les persones que optin pel lloguer. La presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA), Esther Torrent, explicava fa uns dies en aquest diari que ja es reben les primeres reserves per als mesos de juliol i agost i que fins ara s'han reobert entre un 25 i 30% dels apartaments però sense clients.

Caldrà veure fins a quina fase de la desescalada es pot tornar a reactivar el sector, però els primers símptomes és que es poden beneficiar d'aquest nou tipus de turisme de proximitat. Els apartaments confien que l'arribada de l'estiu, i l'avenç del desconfinament, els permeti intentar salvar part de la temporada.

Pel que fa als lloguers, però, els agents immobiliaris gironins creuen que el confinament no es traduirà en una baixada de preus a curt termini. «Aquí encara hi ha molta demanda i poca oferta; per tant, els preus continuen allà mateix», precisa Joan Company, president dels Agents de la Propietat Immobiliària a les comarques gironines.

A més, tot i que aquests dos mesos de paràlisi comportaran que se signin menys contractes al llarg del 2020, aquí les previsions dels APIs són diferents. Joan Company explica que «com a molt» –i en aquest cas, no com a mínim- el descens serà «d'entre un 15 i un 20%», perquè a mesura que es vagi pujant de fases amb la desescalada, els lloguers es tornaran «a reactivar».

Per acabar de confirmar totes aquestes dades i analitzar amb més precisió els moviments del sector faltaran encara uns dies i unes setmanes. Els passos que es donin en aquesta desescalada han de marcar el camí de recuperació del conjunt en el mercat del lloguer i la compravenda.