Busques un habitatge? Tres propostes úniques i exclusives per viure a Girona

Si estàs buscant un habitatge nou a la ciutat de Girona, aquí trobaràs tres opcions exclusives que es poden ajustar a les teves necessitats. Des de plantes baixes, dúplex o unifamiliars amb jardí privat, amb trasters i plaça d'aparcament tots ells, habitatges amb acabats de primera qualitat i en diferents zones residencials i el centre de la capital gironina.



Obra nova al barri residencial de Montilivi



Agenthia comercialitza la promoció d'ACR Montilivi, un projecte de 25 habitatges d'obra nova al districte residencial de Pericot-Montilivi, a la ciutat de Girona. Consisteix en plantes baixes, pisos i dúplex amb un alt nivell d'acabats en un edifici cantoner amb una situació immillorable. A l'estar situat en un barri residencial, és idoni tant per a primer habitatge com per a inversors que busquin garantir un lloguer amb una excel·lent rendibilitat.

Ubicat al Carrer Andreu Tuyet i Santamaria 2, cantonada amb l'Avinguda de Montilivi, l'edifici es troba en una immillorable situació dins la ciutat: a tan sols 10 minuts a peu del centre històric de Girona i a només 5 minuts de la via verda per a gaudir d'un entorn natural únic. El barri de Montilivi es caracteritza per un ambient familiar a unes poques passes del nucli antic i en un entorn residencial amb tots els serveis a l'abast.

Tots els pisos disposen d'un ampli balcó o de terrassa en el cas de les plantes baixes i àtics, plaça d'aparcament i zona de trasters al mateix bloc. Queden els últims habitatges a la venda a partir de 260.000€. A més, pots gaudir de les condicions de finançament immillorables de Bankia.

L'entrega de la promoció està prevista per a juliol d'aquest any i s'ofereix la possibilitat de visitar un pis pilot amb cita prèvia. Per a més informació poden contactar a través del mail info@agenthia.com o del telèfon 972 902200.

Estrena pis al cor de l'Eixample de la mà de SALAS

La promotora immobiliària SALAS està enllestint el seu segon edifici a l'Eixample de Girona: Travessia, 19 pisos d'obra nova al carrer Travessia de la Creu, 10, una de les millors ubicacions de la ciutat. Es tracta d'una promoció on destaquen els baixos amb grans patis i els dúplexs de la planta quarta. Tots els habitatges són amples, lluminosos i amb acabats de primera qualitat, que es complementen amb una planta soterrada amb aparcaments i trasters.

L'entrega de Travessia està prevista per la primavera d'aquest 2021, però des de SALAS t'han preparat un pis mostra perquè puguis veure de primera mà els acabats amb què comptarà aquesta promoció. Aquest pis es pot visitar amb cita prèvia.

SALAS, que compta amb una àmplia experiència de més de 28 anys en la promoció d'habitatges a Catalunya i Balears, aposta per edificis que responguin a les necessitats dels seus clients i a la demanda de cada zona. Per més informació sobre Travessia o demanar cita prèvia, podeu consultar la web de SALAS o contactar a comercial@salas.plus o al 93 745 73 01.

Agenthia ofereix 16 habitatges exclusius al costat de la Devesa



Agenthia també comercialitza la promoció d'ARC Homes La Devesa, un projecte de 16 habitatges exclusius d'obra nova, dels quals 4 són unifamiliars dúplex amb jardí privat de 50m2, unes tipologies úniques a la zona, i uns altres 3 són àtics dúplex amb terrassa.

L'edifici està ubicat al carrer Francesc Rogés 7-9, a la zona de Girona Eixample, es troba a 200 metres del parc de La Devesa, el parc urbà més gran de Catalunya, i a només 5 minuts a peu del nucli antic d'aquesta magnífica ciutat. Els habitatges gaudeixen d'una bona accessibilitat en transport públic i privat.

Totes les unitats compten amb plaça d'aparcament i zona de trasters. Els habitatges ofereixen una gran lluminositat així com acabats d'alta gamma i detalls pensats a llarg termini. Els paviments i les rajoles de porcellana seran de Premium Porcelanosa i les cuines estaran perfectament equipades amb placa d'inducció, forn, extractor i microones de Siemens.

Els tres últims habitatges estan a la venda a partir de 210.000 euros. Consulta també les condicions de finançament immillorables de Bankia. En aquest cas, l'entrega de la promoció està prevista per a juliol de 2021 i si estàs interessat tens la possibilitat de visitar un pis pilot amb cita prèvia.

Per més informació podeu contactar a través del mail info@agenthia.com o del telèfon 972 902200.